Otro vietu festivālā ieguvis ASV tēlnieka darbs "Bābeles tornis", bet trešo - Mongolijas mākslinieka skulptūra "Mongolijas cītara". Smilšu skulptūru veidotājiem pasniegtas arī vairākas simpātiju balvas.

Konkursa tēlnieku galvenais uzdevums bija parādīt savu interpretāciju par antīko pasauli, vienlaikus festivāla viesos atmodinot iztēli un aicinot aizdomāties par savām asociācijām ar vēsturiskajiem notikumiem, leģendām un tēliem.

"Antīkajam šodien tiek piešķirta simboliska un mītiska vērtība, tomēr nenoliedzami varam vilkt dažādas paralēlas ar mūsdienu cilvēka pasaules uztveri - cilvēces sapņiem, biedējošo un fascinējoši ticības spēku un vēlmi valdīt, ko festivāla mākslinieki izvēlējušies īpaši izcelt savos darbos," smilšu skulptūru festivālam izvēlēto tematiku komentēja Gaile.

Baltijā lielākais smilšu skulptūru parks Jelgavā apmeklētājus gaidīs 8.jūnijā no plkst.10 līdz 24 un 9.jūnijā no plkst.10 līdz 23. Festivāla dienās svētku noskaņu radīs dažādas aktivitātes visai ģimenei - izrādes bērniem, rotaļas un radošās darbnīcas, savukārt, par muzikālo programmu parūpēsies pašmāju grupas "Credo", "Rahu The Fool", "Dziļi violets" un "Opus pro", kā arī mākslinieki no Lietuvas "Colours of Bubbles".

Savukārt 8.jūnijā, tieši pusnaktī uz svētdienu, zem pilsētas naksnīgajām debesīm kvēlos lielformāta šamota skulptūras, aicinot ikvienu izbaudīt unikālu uguns šovu, pastāstīja Gaile.

Smilšu skulptūru festivālu organizē Jelgavas pilsēta un pašvaldības iestāde "Kultūra" sadarbībā ar AS "Ramirent Baltic" Rīgas filiāli.