Festivāla RĪGA JŪRMALA pirmo mūzikas klubu “Ekselence” varēs vērot arī tiešraidē

Kluba apmeklētājiem bija iespēja ielūkoties festivāla atklāšanas koncerta skaņdarbu vēsturē, to autoru dzīves svarīgākajos notikumos, kā arī izjust pasaulslavenā diriģenta Marisa Jansona bērnības dienu atmosfēru – mūzikas klubs “Ekselence” norisinājās maestro bērnības dzīvoklī, kurā šobrīd atrodas A. Upīša memoriālais muzejs, klātesot gan M.Jansona bērnības draugiem, gan radiniekiem.

Kluba stāstnieks ir muzikologs Mikus Čeže – viens no spilgtākajiem mūzikas vēstures un Rīgas mūzikālās pagātnes zinātājiem. “Festivāla atklāšanas koncertā skanēs izcili mūzikas opusi – Sergeja Prokofjeva Otrais vijoļkoncerts tiek uzskatīts par vienu no labākajiem 20.gadsimtā, to savā repertuārā ietver visi vadošie vijolnieki-virtuozi. Savukārt Riharda Štrausa Svīta operai “Rožu kavalieris” un Žana Sibēliusa Pirmā simfonija ir vēlīnā romantisma meistardarbi, kuros tuvojošās 20. gadsimta kolīzijas izspaužas kā savadabīgs eskeipisms - operā “Rožu kavalieris” tā ir iegrimšana pagātnē, bet Sibēliusa opusā iezīmējas vientuļnieka saruna ar Ziemeļu dabas spēkiem,” par koncerta programmu stāstīja M.Čeže.

Nākamie mūzikas kluba “Ekselence” pasākumi notiks 3. jūlijā (veltīts apmātības tēmai, skatot to caur Sergeja Prokofjeva un Žorža Bizē opusu prizmu, kā arī 31. jūlijā (“Vīzijas par Rīgu 19. gadsimta vidū”).

Par mūzikas festivālu RĪGA JŪRMALA

