Līdz ar to Rībena turpmāk strādās kā pie frakcijām nepiederoša deputāte. Rībena skaidroja, ka piekritusi piedāvājumam parakstīt vienošanos, kas paredz kļūt par neatkarīgu deputātu. Līdz ar to nebūtu precīzi teikt, ka deputāte būtu nolēmusi vienpusēji izstāties no frakcijas, pauda politiķe.

Parlamentāriete norādīja, ka šāda situācija ir izveidojusies, jo viņa nav gatava savu pārliecību mainīt pret frakcijas disciplīnu. Kā pēdējais gadījums, kurā viņai atšķīrās viedokļi, bija nacionālās apvienības rosinātie likuma grozījumi par Georga lenšu aizliegumu publisko pasākumu laikā.

Deputātei šāda pieeja liekas muļķīga un piedāvātais risinājums pārāk vienkāršots, jo šo jautājumu vajadzēja risināt, pārliecinot cilvēkus, ka šīs lentes nevajag izmantot. Rībena norādīja, ka tas bija Kultūras ministrijas uzdevums, kuras pārziņā ir sabiedrības integrācijas joma un par kuru VL-TB/LNNK esot atbildīga jau piecarpus gadus. Deputātei arī nav pieņemams tas, kā līdz šim ir īstenota drīzāk liberāla, nevis nacionāli konservatīva kultūrpolitika.

Rībena skaidroja, ka vēl nav domājusi tādās kategorijās, vai turpmāk darbs viņai būs kā koalīcijas vai opozīcijas deputātei. Politiķe pauda, ka tagad savos lēmumos būs par "par kapeiku" brīvāka un par to, vai atbalstīt kādas piedāvātās izmaiņas, lems pēc to satura. Deputāte norādīja, ka arī citiem parlamentāriešiem būtu jābūt iespējai lemt pēc savas pārliecības.

Vienošanos parakstījusi deputāte un VL-TB/LNNK frakcijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars. Tajā norādīts, ka starp pusēm pastāv atšķirīga izpratne par politisko mērķu sasniegšanas metodēm un formu, tāpēc nolemts pārtraukt kopīgo sadarbību frakcijā.

Līdz ar to VL-TB/LNNK frakcijas deputātu skaits samazināsies līdz 12.