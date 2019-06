Sabiedrisko attiecību speciālists Ainars Vladimirovs par sabiedriskajā televīzijā redzēto un dzirdēto sociālajā tīklā "Facebook" ierakstījis: „Vai es vienīgais vakar LTV1 dienas ziņās dzirdēju emociju pilnās laika ziņas, kur Toms Bricis, iesāka tekstu par auksto nakti un beidza pirmo teicienu ar izjustu "bļ...ģ"... Šitā smējies nebiju sen. Jo tas izskanēja tik patiesi un izjusti. Pēc brītiņa un klusuma pauzes gan sāka visu no gala. Jau bez iestarpinājumiem...”

Vēlāk LTV mājaslapā ievietotajā ziņu arhīvā šis Briča emociju izplūdums bija izgriezts un to nevarēja noskatīties atkārtojumā. Tā tie, kuri neskatījās pirmdienas tiešraidi, varēja tikai neizpratnē raustīt plecus, par to, ko nozīmēja nākamajā dienā Briča ziņu ēterā paustais: „Atvainojos par vakardienas laika ziņu situāciju, turpiniet skatīties Latvijas Televīziju!”



LTV komunikācijas speciāliste Krista Luīze Priedīte Jauns.lv atzina, ka tik tiešām tiešajā ēterā no Briča izskanēja nepieklājīgs izteiciens: „Varu apstiprināt, ka šāda cilvēciska kļūme tiešām notika – teksta sākumam ēterā nevajadzēja nokļūt. 4. jūnijā Laika ziņās visiem skatītājiem par šo situāciju atvainojāmies”.

