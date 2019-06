No "Saskaņas" izslēgto četru deputātu jaunveidojums sadarbošoties ar visiem

Tādējādi netika viesta skaidrība par to, vai balsu sadalījums pašvaldībā atgriezies koalīcijas pusē vai arī nosliecies par labu opozīcijai. Kā norādīja Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks, frakcijai dots nosaukums "Neatkarīgo deputātu frakcija" un tās vadītājs būs Valērijs Petrovs.

Pēc deputāta Alekseja Rosļikova paustā, pēdējo dienu notikumi esot "loģisks scenārijs" "Saskaņas" piekoptajai politikai - likt deputātiem strādāt kā "balsošanas mašīnām", bez tiesībām ko jautāt. Rosļikovs pauda viedokli, ka pēdējās nedēļās gaismā nākusī informācija par procesiem pašvaldības kapitālsabiedrībās, likusi uzdot jautājumus par koalīcijas pieņemto lēmumu pamatotību un jēgu. "Mums bija svarīgi saprast, kāpēc lemjam vienā vai otrā variantā, ko mūsu lēmumi nozīmē un kā tie tiks kontrolēti. Diemžēl, frakcijas vadība mūsu iniciatīvu neatbalstīja un mēs bijām spiesti rīkoties aktīvāk, lai parādītu savu pozīciju," sacīja politiķis.

Viņš arī pauda nostāju, ka koalīcijas izteicieni par ārkārtas vēlēšanām ir "histēriski un destruktīvi", jo domē ir 60 deputāti, no kuriem vairums darbu var turpināt. "Kāpēc viņi [koalīcija] uzskata, ka, ja vara nepieder viņiem, jābūt ārkārtas vēlēšanām? Kurš ir privatizējis Rīgas domi," taujāja Rosļikovs.

Tāpat viņš vērsa uzmanību, ka tuvāko mēnešu laikā sāksies darbs pie pašvaldības nākamā gada budžeta, tādēļ ārkārtas vēlēšanas "torpedētu" domes darbu. "Pašvaldības darbs tiktu "palaists autopilotā" un saimnieciskā darbība tiktu būtībā iznīcināta," pauda domnieks.

Rosļikovs arī apgalvoja, ka koalīcijā ir vairāki deputāti, kuri varētu apsvērt iespēju pievienoties jaunizveidotajai frakcijai. Konkrētus vārdus gan viņš neminēja.

Jaunizveidotās frakcijas pārstāvji kategoriski noraidīja koalīcijas deputātu paustos pārmetumus par to, ka viņi nodarbojušies ar šantāžu un "krēslu dalīšanu." "Mums jau bija amati - mums ir vicemērs un komitejas vadītājs. Mēs bijām gatavi šos amatus upurēt, lai apturētu "balsošanas mašīnu". Mēs zinājām, uz ko parakstāmies, šo visu uzsākot," pauda domnieki.

Savukārt frakcijas vadītājs Petrovs sacīja, ka frakcija grib sadarboties ar visiem domē ievēlētajiem deputātiem. "Mums nav sarkano līniju. Mēs esam gatavi runāt ar visiem deputātiem un aicinām viņus nodrošināt stabilu domes darbu arī turpmāk," sacīja Petrovs.

Arī Rosļikovs pauda, ka "dome nav politiskā arēnā" un visām frakcijām ir labi un saimnieciski piedāvājumi, kurus nav iemesla neatbalstīt, ja tie spēj uzlabot rīdzinieku dzīvi.

Taujāts par līdzšinējām sarunām ar iespējamajiem sadarbības partneriem domē, Petrovs norādīja, ka oficiālas sarunas ne ar vienu no frakcijām pagaidām notikušas nav.

Taujāti par iespējamo koalīcijas iniciatīvu atbrīvot Baraņņiku un Rosļikovu no ieņemamajiem amatiem, domnieki atkārtoti norādīja, ka "pie krēsliem neturas", taču izvairīgi komentēja to, vai paši būtu gatavi no amatiem atkāpties. "Zīlēt, kā rīkosimies, ir sarežģīti. Ja vairums lems par kāda atbrīvošanu no amata, viņiem ir visas tiesības to darīt. Ejot šo ceļu, mēs zinājām, ar ko riskējam," sacīja Baraņņiks.

Vienlaikus deputāti pauda viedokli, ka, ja vēl aizvadītajā nedēļā "ar mierīgu sirdi" balsoja par Daiņa Turlā (GKR) apstiprināšanu mēra amatā, patlaban dienaskārtībā varētu būt aktuāls jautājums arī par viņa gāšanu.

Pēc jauna Rīgas mēra Turlā ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija.

No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Baraņņiks un deputāti Petrovs, Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri piektdien izslēgti arī no partijas kopumā.

Tas nozīmē, ka Rīgas domes valdošajai koalīcijai vairs nav 32 balsu, bet gan tikai 28 - tieši tikpat, cik opozīcijai. Viens no opozīcijas deputātiem līdz šim balsojumos gan parasti ir atbalstījis valdošās koalīcijas viedokli.