Uz Latviju dosies klausītāji no vairāk kā 50 pasaules valstīm. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Uz mūzikas festivālu Rīga Jūrmala klausītāji brauks no 50 valstīm

Kultūra Karlīna Timofejeva

Baudīt jaunā klasiskās mūzikas festivāla RĪGA JŪRMALA koncertus šī gada vasarā uz Latviju dosies klausītāji no vairāk kā 50 pasaules valstīm – visattālākie festivāla apmeklētāji ieradīsies no Honkongas, Dienvidkorejas, Austrālijas un ASV, bet starp Eiropas valstīm vislielākais biļešu pircēju skaits šobrīd ir no Vācijas, Lietuvas, Lielbritānijas un Igaunijas.