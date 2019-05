Brīdī, kad "Panorāma" intervēja no partijas izstājušos Karinu Sprūdi, viņas ekskolēģis Artuss Kaimiņš atzīmēja, ka jaunievēlētā prezidenta uzvārds ir Levits. Nevis Ļevits, kā to izrunāja Sprūde. Karina Sprūde savu aiziešanu no KPV LV pamato šādi: "Man bija adrenalīns. Es tiešām gribēju kaut ko mainīt šajā valstī. Nolēmu: vai nu viss, vai nekas, un iestājos KPLV." Sieviete nespēj samierināties ar Valsts prezidenta balsojuma rezultātiem, kā arī ir nemierā ar vairākiem citiem notikumiem.

Jau ziņojām, ka KPV LV partiju pametusi arī Linda Liepiņa. Nākamais dezertieris varētu būt Didzis Šmits. Viņš gan uzsver, ka lēmuma pamatā nebūs fakts, ka paša partija nebalsoja par viņu prezidenta vēlēšanās, bet gan iepriekš krājušās neatbilstības tam, ar ko partija sāka savu ceļu Saeimas vēlēšanās, galvenokārt skarot Obligātās iepirkumu komponentes jeb OIK sāpīgo jautājumu. Vairāk par izmaiņām KPV LV partijā skaties "Panorāmas" sižetā:

Komentējot savu tālāko darbību, Sprūde skaidroja, ka viņa turpinās savu dalību tajās Saeimas komisijās, kurās viņa strādā, piebilstot, ka viņa būs "neatkarīga un balsos pēc sirdsapziņas".

Sprūde skaidroja, ka pēc Valsts prezidenta vēlēšanām palicis rūgtums. "Tā bija neliela nodevība pret mums, pret partiju. Protams, es apdomāju ļoti nopietni izstāšanos," teica Sprūde.

Kā vēstīts, trešdien par izstāšanos no frakcijas un partijas paziņoja deputāte Linda Liepiņa, to skaidrojot gan ar frakcijā notiekošo, gan ar frakcijas vairākuma balsojumu par Valsts prezidenta amata kandidātiem. Tikmēr cīņā par prezidenta amatu zaudējušais "KPV LV" iekšējais opozicionārs Šmits, vaicāts, vai varētu aiziet no "KPV LV" frakcijas, atbildēja, ka pašlaik šādu plānu nav, bet arī šo jautājumu varētu pārrunāt kopā ar citiem frakcijas opozicionāriem.

Saeima trešdien Valsts prezidenta amatā ievēlēja līdzšinējo Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Egilu Levitu. Par viņu nobalsoja 61 deputāts, kas pārstāvēja koalīcijas partijas, savukārt pret balsoja 32 opozīcijas deputāti.

Par Juri Jansonu nobalsoja astoņi parlamentārieši no Zaļo un zemnieku savienības, bet pret bija 85 deputāti. Savukārt Šmita kandidatūru atbalstīja 24 deputāti - "Saskaņas" parlamentārieši, Aldis Gobzems, kā arī Liepiņa, Sprūde un pats Šmits. Pret Šmita kandidatūru balsoja 69 parlamentārieši.

Sākotnēji no "KPV LV" saraksta parlamentā tika ievēlēti 16 deputāti, taču vēlāk no frakcijas tika izslēgts Gobzems. Līdz ar to pašlaik Saeimas frakcijā darbojas 15 parlamentārieši, taču jūnija sākumā Saeima skatīs jautājumu par "KPV LV" Saeimas frakcijas vadītāja Ata Zakatistova izdošanu kriminālvajāšanai. Ja deputāts tiek izdots kriminālvajāšanai, viņš zaudē tiesības piedalīties Saeimas sēdēs.