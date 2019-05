Zvērinātie pēc vairāku dienu debatēm beidzot pieņēmuši lēmumu – Inga Ozoliņa atzīta par vainīgu slepkavībā bez iepriekšēja nodoma. Šādam verdiktam piekrituši desmit no 12 zvērinātajiem.

Tiesa atteikusies pagarināt apsūdzētās atbrīvojumu pret drošības naudu un nolēma, ka līdz 1. jūlijam, kad tiesa pasludinās soda mēru, sievietei jāpaliek apcietinājumā.

Jauns.lv jau ziņoja, ka 48 gadus vecā latviete Inga Ozoliņa ir apsūdzēta viņas dzīvesbiedra Lietuvas pilsoņa slepkavībā. Vīrietis nomira no durtas brūces krūtīs.

Inga Ozoliņa savu vainu slepkavībā nav atzinusi joprojām – 3 gadus pēc notikušā. Viņa apgalvo, ka vīrieti sadūrusi netīši, jo nazi pagrābusi pašaizsardzības nolūkos. Viņa savu dzīvi kopā ar partneri aprakstījusi kā “elli”. Īrijas policijas inspektors apliecināja, ka pēc incidenta sieviete pati ieradusies iecirknī un paziņojusi par notikušo.

Ozoliņa sacīja, ka viņa un partneris sastrīdējušies par to, ka vīrietis pāra kopīgajā dzīvoklī lietojis alkoholu ar saviem draugiem. Strīds no vārdiem pārgājis vardarbībā – vīrietis sagrābis draudzeni aiz matiem, nogrūdis uz grīdas un sācis viņu sist un spārdīt. Sieviete, mēģinot piecelties no grīdas, paķērusi pirmo priekšmetu, kas pagadījies pie rokas un, tā kā viņa tajā laikā gatavojusi vakariņas, tas bijis virtuves nazis.

