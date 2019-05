Būtiska informācija tiem, kuru tuvinieki atrodas cietumā: mainīts naudas pārskaitīšanas princips

Pārvaldē norādīja, ka šāda kārtība mazinās administratīvo slogu un ieslodzīto tuviniekiem būtiski atvieglos naudas līdzekļu pārskaitījumu veikšanu.

IeVP skaidroja, ka naudas līdzekļu pārskaitījumus likumā noteiktajā kārtībā var saņemt gan apcietinātās, gan notiesātās personas. Līdz šim katrai ieslodzījuma vietai Latvijā bija atvērts savs konts, kas nozīmē, ka maksājuma veicējam bija precīzi jāzina, kurā no tām maksājuma veikšanas brīdī atrodas ieslodzītais un naudas līdzekļi jāpārskaita uz attiecīgo ieslodzījuma vietas kontu.

Pārvaldē piebilda, ka izmaiņas veiktas nolūkā mazināt administratīvo slogu un atvieglot ieslodzīto piederīgajiem naudas pārskaitījumu veikšanu. Vienotais konts garantēs naudas saņemšanu arī tajos gadījumos, kad ieslodzītā persona ir pārvietota un tās piederīgie par to vēl nav saņēmuši informāciju. Papildus tam jaunā kārtība nodrošinās ieslodzītajam nepārtrauktu pieeju personīgajiem līdzekļiem pārvietošanas laikā - līdz šim naudas pārskaitīšana no viena cietuma konta uz citu aizņēma vismaz trīs darba dienas. Tāpat jaunā kārtība nodrošinās ieslodzītajiem nepārtrauktu iespēju saņemt valsts sociālos pabalstus un citus maksājumu no valsts iestādēm, neinformējot tās par ieslodzījuma vietas un konta maiņu.

No 1.jūnija visi naudas līdzekļu pārskaitījumi ieslodzītajiem veicami uz bankas kontu Valsts kasē - LV15 TREL 8190 4680 4100 0. IeVP atgādina, ka kā maksājuma saņēmējs vienmēr norādāma Ieslodzījuma vietu pārvalde, bet maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda ieslodzītā vārds, uzvārds un personas kods.

Naudas līdzekļi tiek reģistrēti notiesātās personas personiskajā kontā vai apcietinātās personas personiskās naudas uzskaites kartē nākamajā darba dienā pēc pārskaitījuma veikšanas, pamatojoties uz Valsts kases konta izrakstu.