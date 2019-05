Kā ziņots, saskaņā ar neoficiālajiem provizoriskajiem rezultātiem "Atmodas" atbalsts sestdien Latvijā notikušajās EP vēlēšanās nav pietuvojies 5%.

Konkrēti par "Atmodas" rezultātiem Sudraba pagaidām nevēlējās izteikties, norādot, ka tie vēl nav precīzi zināmi. Taču viņa apliecināja, ka, neatkarīgi no EP vēlēšanu rezultātiem, "Atmoda" tiks dibināta kā jauna partija un piedalīsies nākamajās pašvaldību vēlēšanās.

Par topošās partijas finansējumu tikšot domāts vasaras beigās. Sudraba atzina, ka "ar biedru naudu pietiek tikai, lai nosegtu elementāras ikdienas vajadzības".

Savukārt, komentējot vēlētāju aktivitāti sestdien Latvijā notikušajās EP vēlēšanās, Sudraba sacīja, ka iedzīvotāju pasivitāte ir skaidrojama ar gadu laikā īstenoto politiku, kas radījusi cilvēkos vienaldzību par valstī un Eiropā notiekošo.

Viņa arī piebilda, ka viens no iespējamiem iemesliem, kādēļ potenciālie vēlētāji izvēlas nevēlēt, ir informācijas trūkums, kas rada neizpratni par to, kāpēc būtu nepieciešams doties vēlēt un kāds ir Latvijas ieguvums no tā.

Bijusī valsts kontroliere arī minēja, ka pēdējos gados novērojama tendence "izslēgt" diskusiju telpu, kā rezultātā cilvēkiem ir bail izteikt viedokli, kas atšķiras. Tā vietā, lai apmainītos ar dažādu viedokļu pārstāvjiem, viņi atrod līdzīgi domājošos un darbojas slēgtās grupās, kurās dominē vienveidīga informācija, kas atspoguļo tikai mazu daļu no visa, pauda Sudraba.

Taujāta par iespējamo eirokomisāru un Eiropas Komisijas vadītāja amatu kandidātiem, Sudraba norādīja, ka nav svarīgi, kuras partijas pārstāvji tie būs, bet gan tas, kādi šo amatu kandidāti ir kā cilvēki, kāds ir viņu profesionalitātes līmenis un kāds - patiesais mērķis, darbojoties EP. Vienlaikus Sudraba atzīmēja, ka vadošajos amatos ir jābūt cilvēkiem, ar kuriem var lepoties un kuri pozitīvi nes Latvijas vārdu pasaulē, nevis "vienkārši izbauda amata priekšrocības".

Kā ziņots, vēlēšanu provizoriskie rezultāti tiks paziņoti naktī uz pirmdienu, kad vēlēšanas noslēgsies visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tomēr esošā informācija liecina, ka pēc lielākās daļas vēlētāju balsu saskaitīšanas pa diviem EP deputātu mandātiem varētu iegūt "Jaunā Vienotība", "Saskaņa" un nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, bet pa vienam - apvienība "Attīstībai/Par!" un partija "Latvijas Krievu savienība".