Ņemot vērā Latvijas galvaspilsētas Rīgas pēdējo gadu īpatnējo fenomenu – ilgstošus un nesteidzīgus ielu remontus, kurus nu jau papildina arī slēgti tilti, daudziem liek aizdomāties par komfortablā un ar kondicionieri apgādātā, bet stāvošā sastrēgumos automobiļa nomaiņu uz kādu kustīgāku, manevrēt spējīgāku transportlīdzekli. Kādam tas būs divritenis, kādam no šķūnīša izvilkts mopēds, bet būs arī ļaudis, kas ieguvuši savā īpašumā jaunu motociklu.

Tādēļ tikai loģiski, ka šogad dīleru piedāvātais braucamrīku klāsts ir plašs un daudzpusīgs, pielāgojams dažādām gaumēm. Tas žūrijas darbu padara stipri grūtāku, jo viena lieta ir izvēlēties līderi kādā apakškategorijā, piemēram tūrisms, vai enduro, bet cita – no šī kaleidoskopa izvēlēties atbilstošāko kandidātu, kam piešķirt “Latvijas gada motocikls” uzvarētāja godu.



Uz “Latvijas gada motocikls 2019” goda pjedestālu šogad pretendē un testos piedalījās 20 motocikli:



BMW C400 X

BMW F 850 GS Adventure

CanAm Ryker Rally 900

Ducati Diavel 1260S

Harley Davidson FXDR 114

Honda CB650R

Honda CRF 450L

Honda Forza 300 ABS

Honda Monkey 125

Husqvarna Svartpilen 701

JAWA 660 Vintage

KTM 690 SMC

Mash Falcone Red 125

Royal Enfield Continental GT 650

Royal Enfield Interceptor 650

SWM ACE OF SPADES 125

SWM RS300R

Triumph Scrambler 1200 XE

Triumph Speed Twin 1200

Yamaha Niken 2019



Žūrija jau agri no rīta sapulcējās golfa kluba Viesturi stāvlaukumā, un, spītējot īslaicīgam lietum, sāka apspriest dīleru piegādātos motociklus. Jau bija paredzams, ka lielāko interesi un ažiotāžu saņems inovatīvais "Yamaha Niken" ar divu riteņu priekšējo dakšu un superjaudīgais – tehnoloģijām pārbagātais "Ducati Diavel 1260S". Nevienu neatstāja vienaldzīgu mazais un simpātiskais "Honda Monkey 125" un nostalģiju uzdzenošā "JAWA 660 Vintage" versija, vai futūristiskais" CanAm Ryker Rally 900" modelis, lieliski nostrādātais "Triumph Scrambler 1200 XE", jaudīgais un ergonomiskais "BMW F 850 GS Adventure". Arī citi modeļi nepalika ēnā, katram bija sava odziņa ar ko paspīdēt.



Žūrijas, kura sastāvā ir moto eksperti, instruktori, sportisti, ceļotāji un žurnālisti, vērtējums tiks apkopots un galvenās balvas ieguvējs, kā arī apakškategoriju uzvarētāji, tikls paziņoti 27. jūnijā t/c Mols. “Latvijas gada motocikls” uzvarētājs saņems juveliermākslinieka Oļega Auzera sudrabā veidoto ceļojošo balvu.