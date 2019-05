Mākslinieki pulcējas izstādes “Latvijas Dizaina gada balva 2019” laukumā pie t/c “Origo”

Šogad “Latvijas Dizaina gada balvas” izstāde ir pieejama apskatei tikai un vienīgi pašā Rīgas centrā, laukumā pie t/c “Origo”. Šī ir unikāla iespēja ikvienam interesentam bez maksas iepazīties ar atzinīgi novērtētiem Latvijā radītiem dizaina darbiem demokrātiskā un skatītājam pieejamākā vidē, jebkurā sev vēlamā laikā.

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone izstādes atklāšanas svinīgajā uzrunā pauda: “Šis ir trešais Latvijas Dizaina gada balvas gads, kurā mēs iepazīstamies ar finālistu un laureātu darbiem. Kopš balvas sākuma 2017. gadā, kopumā konkursam “Latvijas Dizaina gada balva” ir iesniegti teju 400 dizaina darbi un no tiem izvēlēti 60 finālisti. Tā kā mēs šobrīd pavasarī baudām ziedošo dabu, tad varam salīdzināt šo dizaina ražu ar plaukstošo krāšņumu mums apkārt. Kultūras ministrijas vārdā vēlos pateikties visai dizaina saimei par aktivitāti un ļoti intensīvo darbu – lai dizains vienmēr ir koši kopā ar mums!”

Arī “Linstow Center Management” centru komercdirektore Evija Majevska uzsvēra dizaina spēju diskusijā vienot dažādu jomu pārstāvjus: “Dizains patiešām vieno! No dizaina risinājuma idejas dzimšanas brīdim līdz pat tā izpildei realitātē – šajā procesā iesaistīts milzum daudz darba un cilvēku spēka, un mēs to sev apkārt redzam ik dienas. Šobrīd mums īpaši aktuāls ir T/C “Origo” paplašināšanas projekts, iekļaujot A klases birojus – biznesa centru “Origo One”, kura ietvaros mums ir sniegta brīnišķīga iespēja sadarboties ar dažādiem dizaina, arhitektūras un celtniecības tehnoloģiju ekspertiem un inovatoriem. Eksterjera arhitekti ir PS “Arcade”, kas sastāv no SIA “DEPO projekts” un SIA “Jensen Consult un Arhis inženieri”, savukārt interjera dizainu veidojuši SIA “Xcelsior”. Tirdzniecības centra platība būs dubultojusies un jaunā piebūve durvis vērs jau nākamā gada pavasarī. Un kas to lai zina – varbūt nākotnē dizaina balva šī projekta dēļ nonāks tieši “Origo One” dizaineru komandas rokās? Paldies viņiem un arī visiem pārējiem dizaina entuziastiem!”

Šī gada absolūtais jaunums ir Publikas balsojums, kas elektroniski notiks līdz pat 10. jūnijam. T/C “Origo” mājaslapā origo.lv ikvienam ir iespēja nobalsot par savu favorītu, nosakot to, kurš no dizaina risinājumiem saņems Publikas balsojuma balvu. Ikviens balsotājs var piedalīties izlozē, kuras noslēgumā trīs laimīgie savā īpašumā iegūs rakstu krājumu “Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju".

“Dizains Latvijā ir spēcīga, augoša nozare ar labām tradīcijām dizaina izglītībā. Dizains ir nevis par lietām, bet cilvēkiem un attiecībām, tas ir daudzveidīgs un ir kā atbilde sociālai situācijai valstī, piedāvājot dažādus risinājumus, kurus aicinām iepazīt. Tas nav par pirmo, otro, trešo vietu – šī balva ir kā saruna par dizainu, un man prieks, ka šī saruna notiek šeit, demokrātiskā vietā, un mēneša garumā arī skatītājiem ir iespēja balsot un noteikt savu favorītu,” stāsta dizaina biroja H2E vadošā dizainere, konkursa “Latvijas Dizaina gada balva” organizatore Ingūna Elere.

Ekspozīcijā ir apskatāmas gan dizaina darbu fotogrāfijas, gan plašāki apraksti un darbu autoru vēstījumi par radīto dizainu. Starp izstādē iekļautajiem 20 konkursa fināla darbiem atrodami gan radītie vides dizaina, gan interneta mājaslapu, grāmatu un citu objektu dizaini – piemēram, mobilā aplikācija “Yelo”, informācijas vietne "Sieviete un darbs", prefabricēta māja “Type A”, digitālais rīks “Ir politiskais tinderis”, kampaņa #esesmuintroverts, grāmatžurnāls “Benji Knewman” un citi. Katram darbam pievienoti arī šī gada žūrijas komentāri un novērtējums.

“Sākotnēji mūsu darbs bija domāts kā formāts, kurā latviešu autori varētu justies ērti un sevi prezentēt publiski, bet tas ir pārvērties par tādu kā kustību, kurā ir ne tikai latviešu literāti, bet arī daļa Latvijas iedzīvotāju,” par kampaņu #esesmuintroverts atklāja Una Rozenbauma, Latvijas Dizaina gada balvas ieguvēja.

Izstāde apmeklētājiem būs pieejama apskatei bez maksas līdz 2019. gada 1. augustam.

Par t/c “Origo”:

T/c “Origo” paplašināšanas projekts paredz jaunās ēkas pirmajos trīs stāvos izvietot mūsdienīgas un ērtas tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu sniedzēju telpas, savukārt ēkas augšējos trīs stāvos – A klases birojus – biznesa centrs “Origo One”. Attīstības ieceres rezultātā esošā t/c “Origo” platība pieaugs vairāk nekā divas reizes. Jaunā ēka apmeklētājiem durvis vērs jau 2020. gada pavasarī.

Reklāmas raksts sadarbībā ar Origo.