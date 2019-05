Tāpat rektors norāda, ka katrai no šīm personām ir iespēja vērsties Latvijas tiesā, lai pierādītu, ka sadarbība ar VDK nav notikusi.

Vakar, 21.maijā, RSU Senāts vienbalsīgi lēma, ka profesors Guntis Bahs nebūtu atstādināms no RSU veselības studiju prorektora amata līdz skaidram tiesas spriedumam par viņa sadarbošanos vai nesadarbošanos ar VDK. Tas saistīts ar to, ka Bahs publiski nācis klajā ar savu stāstu par to, kā viņa vārds varētu būt nonācis VDK aģentūras kartotēkā.

Pētersons norādīja, ka RSU ir atvērta un Eiropas vērtībās balstīta augstskola, kas aizstāv vārda brīvību un cieņpilni attiecas pret ikviena indivīda tiesībām, respektējot nevainības prezumciju, piebilstot, ka tieši tāpēc tas ir katra sirdsapziņas jautājums un brīva izvēle, nākt klajā ar savu stāstu vai risināt šo jautājumu tiesiski.

"Šāds tiesisks risinājums vai atklāts stāsts ir vienīgais ceļš, lai mēģinātu izprast pagātni, un lai skaidrāk saskatītu mūsu morāli šodien. Tas ir nepieciešams arī taisnīguma dēļ pret tiem, kuri izvēlējās nesadarboties ar VDK, un tāpēc piedzīvoja pret sevi vērstas represijas," savu nostāju skaidroja RSU rektors.

Viņš sacīja, ka Latvijas vēsture bijusi pretrunu pilna, taču tikai spēcīga nācija un spēcīga augstskola spēj runāt par savu pagātni atklātu valodu, spējot izvērtēt savu pagātni arī ar visām tās negācijām. "RSU ir intelektuāla un akadēmiska platforma brīvām un atklātām sarunām par Latvijas vēsturi, izprotot tās daudzšķautņainību, kas nav tikai "melna" vai "balta"," norādīja universitātes rektors.

Saistītās ziņas Konflikts starp RSU profesori un prorektoru mediķu aprindās raisījis diskusiju par "čekas maisos" atrodamo personu atrašanos augstos amatos Politiķi, uzņēmēji, mūziķi - daudzas atpazīstamas personības tiesā pierāda, ka tomēr nav sadarbojušās ar "čeku" "Visi taču redzēja, ka spēlēju uz firmas ģitāras" - Aivars Hermanis par to, kāpēc čekas maisos ir viņa vārds

Jau vēstīts, ka RSU profesore Santa Purviņa savā "Facebook" profilā bija ievietojusi Baha "čekas maisos" atrodamo aģenta kartīti, paužot nostāju, ka ne tikai viņu, bet arī kolēģus un studentus saistībā ar šo dokumentu pārņemot "kauna sajūta". Purviņa tika paudusi neizpratni, kāpēc Bahs līdz šim nav runājis par viņa saistību ar bijušo Valsts drošības komiteju (VDK).

Neilgi pēc tam Purviņa tika izsaukta uz RSU Ētikas komisiju saistībā ar Baha iesniegumu par "Facebook" ievietoto saturu un tā atbilstību universitātes Ētikas kodeksam. Pati Purviņa gan publiski paudusi nostāju, ka ir neizpratnē par komisijas sasaukšanu.

Purviņa norādījusi, ka viņas "Facebook" profilā ievietotā kartīte ir publiski pieejama jebkuram pilsonim, kā arī liek noprast, ka šādu RSU Ētikas komisijas rīcību uzskata par vārda brīvības un demokrātijas ierobežošanu.

"TV3 Ziņām" Bahs skaidroja, ka tad, kad viņš bijis 19 gadus vecs students, "čeka" viņu izprašņājusi par saistību ar Kanādu un ārzemju valūtas glabāšanu. "Tika jautāts, vai man būtu, ko pastāstīt arī par savu dzīvi institūtā vai par saviem studiju biedriem. Jāsaka godīgi, skaidri un gaiši, ka mana atbilde bija "nē, es neesmu gatavs runāt ne par vienu cilvēku"," raidījumam apgalvoja Bahs. Vienlaikus RSU prorektors atzina, ka tagad, pēc "čekas maisu" atvēršanas, viņa kļūda bija nesavlaicīga komunicēšana par to, kā starp šīm kartītēm varētu būt parādījies viņa vārds.

Vienlaikus notikušais mediķu vidū raisījis plašāku diskusiju. Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) nosūtījusi atklātu vēstuli, kuru parakstījusi apvienības valde, Latvijas sabiedrībai. Vēstulē LĀZA pauž nostāju, ka ir pret VDK aģentu vai ziņotāju atrašanos valsts pārvaldes un valsts universitāšu vadībā