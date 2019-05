Jautājumu par ielu laistīšanu sēdē rosināja skatīt deputāts Ansis Ansbergs (LA), kurš pastāstīja, ka jau gadu sarakstās ar Satiksmes departamentu par putekļu daudzumu Rīgas ielās un to radīto gaisa piesārņojumu. "Viens no variantiem ko darīt lietas labā, ir veikt ielu laistīšanu. Tādēļ gribu dzirdēt informāciju par to, kas jau tiek darīts un ko varam darīt vēl intensīvāk," pamatoja Ansbergs.

Reinbaham šī bija pirmā tikšanās ar domniekiem, kopš viņš 14.maijā tika atjaunots departamenta direktora amatā. Runājot par ielu tīrību, viņš norādīja, ka tie ir kompleksi darbi, kas neaprobežojas tikai ar ielu laistīšanu, bet ietver arī, piemēram, pie ielām esošo zaļo zonu uzturēšanu.

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs. (Foto: LETA)

Reinbahs nenoliedza, ka putekļu daudzums laikapstākļu ietekmē pilsētā ir palielinājies un ka pašvaldība nedara pietiekami, lai situāciju kontrolētu. "Patlaban pašvaldībai ir septiņas ielu laistīšanas mašīnas, kuru ietilpība ir seši kubikmetri ūdens. "Vienā piegājienā mašīna var samitrināt 30 000 kvadrātmetrus, kas nav pietiekami, jo centra ielas aptver 470 000 kvadrātmetru platību," sacīja Reinbahs, norādot, ka vienas mašīnas uzpildīšana un ūdens izlaistīšana pa ielu izmaksā 240 eiro. Viņš arī pastāstīja, ka ielu laistīšana tiek veikta tikai piecās centrālajās pilsētas ielās, taču speciālas programmas, kas šo darbu veikšanu koordinētu, nav. Visu piecu centrālo ielu aplaistīšana izmaksājot 3500 eiro.

Reinbaha ieskatā ielu mitrināšana būtu jāveic arī mikrorajonos, kur putekļus daudzums ir tikpat liels, ja ne lielāks kā centrā. Viņš arī norādīja uz problēmu, ka Rīgā starp ielām un zaļo zonu nereti ir joslas, kur zāle vispār neaug, un ka tieši tur uzkrājas putekļi. Tāpat, Reinbaha ieskatā, ielu laistīšana būtu jāveic ne tikai pa nakti, bet arī pa dienu, kad ir visintensīvākā saule.

Programmu, kurā tiktu koordinēta ielu laistīšanas darbība, departamenta vadītājs apņēmies izstrādāt mēneša laikā.

Deputāte Baiba Broka (VL-TB/LNNK) interesējās, kā tiktu organizēta satiksme, ja ielu laistītāji darbotos arī dienas laikā. Pēc Reinbaha teiktā, pirms vairākiem gadiem ielas tika laistītas dienā, un tas satiksmei nekādas grūtības neradīja, gluži pretēji - uzreiz sniedza pilsētai pienesumu.

Savukārt deputāts Andris Bačkurs (LA) interesējās, vai ielu laistīšana nebūtu jāveic ar lielāku jaudu, jo šobrīd ceļi tiekot tikai mitrināti. Pēc Reinbaha teiktā, šis esot tehniski risināms jautājums, kas jāpārrunā ar darbu veicējiem. "Tas jāizdiskutē, lai nesanāk tā, ka sabiedrība pēc tam pārmet, ka dome izdomājusi vairāk tērēt ūdeni," sacīja Reinbahs.

Tāpat, atbildot uz deputātu jautājumiem, viņš pastāstīja, ka patlaban ielu laistīšanai no departamenta budžeta tiekot atvēlēti 50 000 eiro, kas esot niecīgs ieguldījums. To, cik varētu izmaksāt papildu ielu laistīšana, viņš plāno apzināt līdz ar šo darbu koordinēšanas programmas izveidi.

Par to, ka mēneša laikā tiks izstrādāts plāns, kā kompleksi risināt putekļu un gaisa piesārņojumu problēmu, tostarp palielinot laistāmo teritoriju un laistīšanas biežumu, gandarījumu pauda arī jautājuma ierosinātājs Ansbergs.

Kopumā Reinbaha iztaujāšana no domnieku puses aizritēja mierīgā gaisotnē.