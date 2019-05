Savos plaukuma gados VEF bija Latvijas rūpniecības flagmanis, radot vēl šodien atpazīstamo un augsti novērtēto produkciju – VEF Minox fotoaparātu, VEF bobsleja kamanas, telefona centrāles un elektriskās spuldzes, fotoaparātus un gludekļus, radioaparātus un daudz ko citu, ko atpazīstam un dažkārt lietojam pat mūsdienās. Un tomēr visa pamatā bija cilvēki, viņu aroda prasme, radošā doma. Jau 20. gadsimta 30. gados VEF bija vieta, kur cilvēkiem attīstīties un augt.

VEF - pilsēta pilsētā!

- VEF pagalmā bija nodibināta VEF Amatu skola, kur sagatavoja jaunos VEF speciālistus, deva tiem iespēju strādāt, attīstīt aroda prasmes un mācīties tālāk inženiertehniskās zinātnes.

- VEF darbinieku labsajūtai un ērtībām 1984. gadā tika konstruēts novatorisks ēdināšanas kombināts “Vefietis”, kur, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, pusdienas darbinieki varēja pasūtīt elektroniski, norēķināties varēja ar īpašām kredītkartēm un lielāko apkalpošanas daļu veica īpaši izgatavotas robotu sistēmas.

- Kā utopisks sapnis šobrīd liekas visa VEF infrastruktūra – īpašā veselības aprūpes programma, kas rūpējās par darbinieku labsajūtu pēc darba: tūristu bāzes, iekšējā veikalu un pasūtījumu sistēma, bērnudārzi, specprojektu dzīvokļi darbiniekiem un daudz kas cits.

Tendenci rūpēties par saviem darbiniekiem, izglītot un motivēt tos, aktīvi izstrādāt inovatīvus ražojumus un eksperimentēt VEF saglabāja visā rūpnīcas pastāvēšanas laikā, vēlāk jau izmantojot Padomju Savienības rūpnieciskās iespējas. Mūsdienu uzņēmumi var atskatīties pagātnē un savu darbinieku motivēšanai ņemt piemēru no VEF, kā īstenotā darbinieku veselības aprūpes sistēma un lojalitātes programmas, šķiet, mūsdienās aktuālas ir ikvienam uzņēmumam.

Atzīmējot šī unikālā Latvijas uzņēmuma 100. gadadienu, VEF Kultūras pilī īpaši tiks godināti kādreizējie VEF darbinieki un vienlaikus tiek aicināta arī visa sabiedrība svinēt Latvijai tik nozīmīgā uzņēmuma simtgadi, apmeklējot dažādu kultūras pasākumu programmu:

• Ne katrs zina, ka VEF vēsturē ir intriģējoša epizode, kas attiecas uz mūzikas dzīvi – VEF ir ražojis leģendārās HAMMOND ērģeles! Īpaši šim faktam 28.maijā VEF JAZZ CLUB ietvaros ir veltīts muzikālās apvienības ORGANIC CITY koncerts, kura laikā ikvienam būs iespēja ieklausīties HAMMOND ērģeļu skaņās, ko atskaņos pianists Atis Andersons.

• 5.jūnijā* notiks Ivara Braža sarakstītās grāmatas “Nezūdošās vērtības” atvēršanas svētki. Grāmata tapusi ar “Latvijas Mobilais Telefons” SIA atbalstu un tajā stāstīts par VEF darbības vēsturi no dibināšanas brīža līdz pat rūpnīcas slēgšanai.

• No 6. jūnija VEF Kultūras pils vestibila balkonā būs apskatāma VEF vēstures muzeja mazā izstāde “VEF īpašās izstrādes” par VEF ražotajām skaitļošanas iekārtām, medicīnas aparātiem, tam laikam utopisko ēdināšanas kombinātu “Vefietis” un citām elektroniskajām iekārtām.

• 9. jūnijā** īpašā VEF simtgadei veltītā svinīgā pasākumā godināsim kādreizējos vefiešus un atcerēsimies VEF rūpnīcas plaukuma gadus. Pasākums tapis ar A/S “VEF”, SIA “Mikrotīkls” un Kirova Lipmana personīgu atbalstu.

• 9. jūnijā nāks klajā VEF vēstures muzeja un Latvijas Nacionālā arhīva kopdarbs – virtuālā izstāde “VEF 100”. Izstāde būs apskatāma VEF Kultūras pils mājas lapā www.vefkp.lv un Latvijas Nacionālā arhīva mājaslapā https://www.arhivi.gov.lv/, kā arī VEF vēstures muzeja ekspozīcijā. Izstāde vēstīs par VEF darbību simts gadu garumā, izmantojot muzeja un arhīva glabātos materiālus.

• 10. jūnijā aicinām klausīties izcilā kamerorķestra KREMERATA BALTICA un Gidona Krēmera koncertprogrammu BUENA RIGA. TANGO, kas skanēs VEF Kultūras pils Lielajā zālē.

• 7. septembrī kā VEF simtgades svinību noslēdzošais pasākums būs koncerts

“VEF metāls”, kas notiks mūsdienu kultūras foruma “Baltā nakts” ietvaros, VEF tematikai izskanot smagās mūzikas un īpašu gaismu spēļu valodā.

Pasākumus organizē VEF Kultūras pils. Pateicamies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstu.

*pasākums medijiem un aicinātiem viesiem.

**pasākums aicinātiem viesiem.