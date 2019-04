Tērvetes tauriņu mājā apskatāmi eksotiski kustoņi

Tajā apskatāmi hameleoni, zaļā iguāna, pērļu ķirzaka no Spānijas kalnienes, gekons, ribtritoni un citi eksotiski dzīvnieki. Apmeklētajiem ir iespēja speciālistu uzraudzībā palīdzēt pabarot jaunos Tērvetes kustoņus. “Zaļā iguāna ir veģetāriete, pārtiek no salātiem, augļiem un ogām. Pārējie ekspozīcijas dalībnieki pārtiek no dažādiem kukaiņiem,” stāsta tauriņu mājas pārstāvis Artis Treimanis.

Šeit apskatāmi 300–400 tauriņu, apmēram 20 sugu pārstāvji. Par populārākajiem tauriņiem ir kļuvuši zilais morfīds no Kostarikas un atlasa gigantiskais tauriņš no Indijas. Tauriņi ir aktīvāki tieši dienas pirmajā pusē, tāpēc apmeklētājiem labākais laiks ir no rīta, pēc tam var doties pastaigā pa Tērvetes dabas parku.