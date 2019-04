Kā pastāstīja NEPLP locekle Aurēlija Ieva Druviete, NEPLP pieņēma lēmumu veikt izmaiņas LTV statūtos, nosakot, ka šī medija valdē būs viens loceklis - pašreizējais LTV valdes loceklis Ivars Priede.

Saskaņā ar NEPLP lēmumu Priede varēs izvēlēties prokūristus, kas strādās kopā ar viņu, taču, kā uzsvēra Druviete, atbildība par lēmumiem gulsies tikai uz Priedes pleciem.

Druviete skaidroja, ka lēmums par valdes locekļu skaita samazināšanu ir kā pagaidu risinājums situācijā, kurā ir izveidojušās pretrunas starp vairākiem likumiem, kā dēļ nav lietderīgi sludināt jaunu konkursu uz LTV valdi.

NEPLP ir gatava lemt par jauna konkursa izsludināšanu, ja Saeima steidzamības kārtā grozīs likumus, kas patlaban kavē konkursa izsludināšanu.

Konkursā NEPLP par Latvijas Televīzijas valdes priekšsēdētāju apstiprināja farmācijas kompānijas "Olainfarm" mārketinga tirgus datu analītiķi Eināru Gielu, bet par Latvijas Televīzijas valdes locekli digitālās attīstības un satura jautājumos - XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektori Evu Juhņēviču. Abiem nebija iepriekšējas darba pieredzes medijos.

Paužot uzskatu, ka NEPLP izraudzītie jaunie valdes locekļi pēc būtības neatbilst amatu konkursa nosacījumiem un augstajām prasībām, gan vairākas politiskās partijas, gan žurnālisti un Latvijas Žurnālistu asociācija aicināja NEPLP atcelt šī konkursa rezultātus un rīkot jaunu konkursu. NEPLP to nedarīja un pārmetumus noraidīja, taču vēlāk Giels un Juhņēviča paziņoja, ka atsakās no amatiem Latvijas Televīzijas valdē.

Ņemot vērā izveidojušos situāciju, valdošās koalīcijas partijas 8.aprīlī vienojās lūgt Saeimas Juridiskā biroja atzinumu par to, kāds ir likuma regulējums, uz kura pamata parlaments varētu lemt par NEPLP vai tās atsevišķu locekļu atcelšanu no amata. Savukārt 12.aprīlī NEPLP locekle Gunta Līdaka, kura padomē atbildēja par komerctelevīziju nozares pārraudzību, paziņoja par atkāpšanos no amata. Pārējie NEPLP locekļi, tostarp Ķezbere, šādu soli veikt pašlaik neplāno.