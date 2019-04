Kompānijā informēja, ka 2019.gadā darbi notiks kopumā uz 30 tiltiem, tostarp pieciem tiltiem reģionālo autoceļu maršrutos notiks pārbūve, savukārt vēl 10 tiltu objekti ir uz Vidzemes šosejas "Sēnītes" posmā. Kapitālieguldījumus plānots veikt 481,02 kilometros valsts autoceļu, bet dažādu veidu darbus kopumā plānots veikt uz 800 kilometriem valsts autoceļu.

"Latvijas valsts ceļu" mājaslapā "lvceli.lv" publicēta karte ar visiem šogad valsts autoceļu tīklā plānotajiem ceļu remontdarbiem un spēkā esošajiem satiksmes ierobežojumiem. Tajā iezīmēti gan tie būvdarbi, kas jau notiek, gan tie, kas vēl tikai plānoti uz valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem. Tāpat redzami posmi, kuros darbi sākās pagājušajā sezonā un turpināsies šogad.

Vienlaikus kompānijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lange "Latvijas valsts ceļu" izdevumā "Ceļu būvdarbi 2019" norāda, ka šajā gadā tiks realizēti krietni mazāk autoceļu projektu, jo kompānija fokusēsies uz lielajiem objektiem, kur nepieciešami būtiski ieguldījumi. Visi šie projekti ir saistīti ar ceļu pārbūvi, kas ir resursu ietilpīga.

Tostarp lielākais objekts, pēc Langes minētā, ir "Sēnītes" posms uz Vidzemes šosejas, kas paredz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža posma no 25,5. līdz 39,4. kilometram abu brauktuvju un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera posma līdz 1,65.kilometram segas pārbūvi.

Tāpat turpināsies ceļa pārbūves darbi uz A2 Vidzemes šosejas pie Bērzkroga, kas sākas pirms Rīdzenes un beidzas Zanderos. Darbi šajā posmā sākās jau pērn un plānots, ka noslēgsies šogad.

Lange norāda, ka noris arī iepirkuma procedūra par Jūrmalas šosejas posma, kas ir ceļa A10 daļa, no Rīgas robežas līdz Jūrmalai pārbūvi.

"Vēl var minēt Daugavpils apvedceļu. Plānota arī virkne darbu uz reģionālajiem autoceļiem, piemēram, P103 Eleja-Vilce, P105 no Tērvetes līdz Lietuvas robežai, P130 virzienā no Vecpiebalgas uz Madonu, P109 Saldus-Kandava un citi. Iecerēts, ka uz galvenajiem valsts autoceļiem remontdarbi noritēs 66 kilometru garumā, uz reģionālajiem autoceļiem - aptuveni 302 kilometru, bet uz vietējiem autoceļiem - 432 kilometru garumā. Kopumā plānojam šogad strādāt uz aptuveni 800 kilometriem autoceļu, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Kapitālieguldījumi no tiem būs 474 kilometri, bet cita veida darbus plānots veikt vairāk nekā 320 kilometru apmērā," norāda Lange.

Valstij piederošo autoceļu garums Latvijā ir 19 947 kilometri, no tiem vairāk nekā puse jeb 54% ir ceļi ar grants segumu. Šogad valsts ceļu remontdarbiem un uzturēšanai ir pieejami 261,8 miljoni eiro, no tiem 185,3 miljoni ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.