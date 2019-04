"Olainfarmā" būs īpaša telpa Valērija Maligina piemiņai

AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Lauris Macijevskis uzsver: “Valērijs Maligins kā AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs vairāk nekā 20 gadu laikā izveidoja ne tikai vienu no vadošajiem Latvijas farmācijas uzņēmumiem, bet arī īstu Latvijas eksporta veiksmes stāstu un vienu no vērtīgākajiem Latvijas uzņēmumiem. Valērija Maligina ieguldījums, harizma un pieredze ir dzīva, tāpēc izveidot īpašu piemiņas un iedvesmas telpu uzņēmumā, kas būtu pieejama visiem darbiniekiem, šķita ļoti nepieciešams, it īpaši tuvojoties viņa dzimšanas dienai 5. maijā.”

Citi šobrīd lasa Rītdiena, Sapnis, Patiesā... Īpatnēji vārdi, kā savus bērnus nosaukuši pasaulslaveni ļaudis Franču-latviešu duetam tapis suģestējošs latviešu tautasdziesmas video Kas var izraisīt priekšlaicīgas dzemdības