“Es nācu ar lielām ambīcijām Eiropas Parlamentā kaut ko izdarīt un Latvijai kaut ko panākt, bet to šeit nevar izdarīt. Tā ir mana lielā vilšanās. Jā, es varēju ietekmēt lietas sevis vadītās delegācijas darbā un Centrālāzijas virzienā – ir panākti daudzi uzlabojumi Eiropas Savienībai attiecībās ar Centrālāziju. Savukārt attiecībā uz Eiropas Savienības politiku nav absolūti nekādu iespēju kaut ko mainīt. Kurš to var izdarīt? Lielās valstis – Vācija, Francija, Lielbritānija. Vecās dalībvalstis sabloķējas un automātiski izbalso ne tikai Austrumeiropas un Baltijas, bet visas Centrāleiropas deputātu priekšlikumus,” sacīja eiroparlamentāriete, piebilstot, ka “ir jāpaiet kādam laikam, kamēr es no šī visa nomazgājos un notīros, un pārdomāju, kas un kā.”

Komentējot vēlēšanu aktivitāti, Grigule-Pēterse sacīja: “Es nebalsoju Saeimas vēlēšanās rudenī un es neplānoju apmeklēt Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Es nezinu, vai tas ir pareizi. Varbūt pareizi ir tā, kā tas ir Beļģijā, kur ir paredzēts naudas sods, ja cilvēks neiet vēlēt vēlēšanās.”

EP vēlēšanas Latvijā notiks 25.maijā, un no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.