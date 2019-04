Pasaulē populārs kļūst Gatis no Latvijas – vegānu nīdējs ar savdabīgu vēsturi skolā Ventspilī

Par latviešu “Youtube” censoni nu raksta arī britu medijs "Metro", jo Gatis paviesojies divās Lielbritānijas pilsētās – Londonā un Braitonā, kur visu acu priekšā mielojies ar beigtu vāveri un cūkas galvu. Tas gan nav vienīgais, ko par Gati vēsta britu tabloīds.

Uzbrucis klasesbiedriem ar nazi

Kļuvis zināms, ka Gatis paguvis šokēt arī 16 gadu vecumā (2006. gadā), kad, bruņojies ar diviem nažiem, uzbrucis saviem klasesbiedriem tepat Latvijā. Vietne "Metro" atsaucas uz Latvijas Valsts policiju. Gatis tolaik skolā Ventspilī esot sadūris divus zēnus un vienu meiteni. Bēgot projām no notikuma vietas, viņš paguvis uzbrukt vēl trešajam zēnam.

Valsts policija britu medijam teikusi, ka uzbrucējs todien pēcāk atrasts, sēžam pie datora. Uzbrukumā izmantotie ieroči atradušies viņam blakus. Visi četri cietušie traumu dēļ tika nogādāti slimnīcā, taču pats Gatis, kurš savu rīcību esot skaidrojis ar iedvesmošanos no kādas filmas, tā laika ziņojumos par notikušo palika anonīms.

Esot apsaukāts par Hariju Poteru

Izrādās, ka par konkrētajā Ventspils valsts 1. ģimnāzijā joprojām (pašlaik kā direktore) strādā Pārsla Kopmane, kura Gati atpazina no vāveru ēšanas video. Kopmane britu medijam atklāja, ka pēc incidenta ar nažiem Gatis skolu pametis. Telefonsarunā ar portālu Jauns.lv pedagoģe izstāstīja, ka Gatis bijis kolēģes dēls, kurš regulāri bastojis skolu un bijis apsēsts ar datoriem un filmām. Par iemesliem, kādēļ Gatis tolaik uzbrucis, direktore saka: “Iemesls it kā bijusi apsaukāšanās, taču mēs, skolotāji, neko tādu nebijām pamanījuši. Gatis it kā esot apsaukāts par Hariju Poteru, kurš tolaik bērniem bija aktuāls”.

Uzdzen riebumu kā vegāniem, tā gaļēdājiem

Gata “Youtube” kontam ar nosaukumu “Sv3rige” ir 68 000 sekotāju. Kanāla saturu veido beigtu dzīvnieku gremošana, strīdi ar vegāniem un skaidrošanās ar policistiem. Šādas epizodes mēdz ieilgt līdz pat stundai. Kontā ir 460 video. Saskaņā "Metro" rakstīto, Gatis ik pa laikam pauž arī rasistiskus uzskatus, sakot, ka tā pa īstam mājās jūtas vien starp “baltādainajiem cilvēkiem”.

Kādā no video Gatis arī esot atzinis savu aliansi ar tā dēvēto “Plakanās zemes” kustību, kura uzskata, ka zeme – par spīti tam, ka zinātniski pētījumi norāda uz pretējo – ir plakana. Lieki piebilst, ka Gatim ir grūti pelnīt naudu ar šādu saturu, tādēļ viņš aicina saviem kvēlākajiem sekotājiem ziedot naudu. Gata pēdējā anti-vegānisma akcija Londonas Soho rajonā beidzās ar viņa arestu.

Gati Londonā aiztur policija. Kāds no klātesošajiem ziņoja, ka vīrieša izdarības ar dzīvnieku mirstīgajām atliekām viņus aizskar un traucē mieru. (Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube. )

Pirms protesta Gatis pauda, ka viņa mērķis ir palīdzēt vegāniem, kuri pakļauj sevi nepietiekama uztura riskiem, taču galarezultātā puisis esot izbiedējis pat tos, kuri no ikdienas uztura gaļu neizslēdz. Pēc tam, kad Gatis iekodās līdzi paņemtajā beigtajā vāverē, ļaudis sāka viņu filmēt ar telefoniem un neslēpa sašutumu par notiekošo. Pretargumenti neizpalika arī no pašu vegānu puses, kuri pauda nožēlu, ka Gatis iet tik tālu, lai protestētu pret dzīvesveidu, kura pamatdoma ir līdzjūtība pret dzīvām būtnēm.

