Neminot personas vārdu, prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska apliecināja, ka prokurore nolēmusi saukt pie kriminālatbildības kādu personu par to, ka tā deklarācijā norādījusi nepatiesas ziņas par ienākumiem lielā apmērā.

Pārkāpumi konstatēti Latgales muitas kontroles punktu daļas vecākā muitas uzrauga deklarācijā par 2016.gadu. Prokuratūra atzīmē, ka persona deklarācijā cita starpā norādījusi laimestus kopumā 238 628 eiro apmērā, proti, no SIA "Optibet" viņš ieguvis 121 500 eiro, SIA "Olympic Casino Latvia" - 57 900 eiro, SIA "Joker LTD" - 3 340 eiro, "Celton Manx Limited" - 19 472 eiro, "Hillside Sports GP Limited" - 22 385 eiro, "William Hill" - 7 364 eiro, "1X Corp NV" - 3 067 eiro, bet no SIA "viensviens.lv" - 3 600 eiro.

Tomēr kā konstatēts izmeklēšanā, lai arī deklarēti laimesti 238 628 eiro apmērā, taču nodokļu aprēķinā konstatēti gūtie laimesti 164 966 eiro apmērā, tādējādi veidojas 73 662 eiro starpība, līdz ar to apsūdzētais sniedzis nepatiesas ziņas valsts amatpersonas deklarācijā, tādējādi maldinot valsti, norādīja prokuratūrā.

Par minēto nodarījumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz trīs mēnešiem, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Jau ziņots, ka 2017.gada 6.februārī Daugavpils tiesa citā lietā piesprieda Vinokurovam 200 stundas piespiedu darba par to, ka viņš norādīja nepatiesas ziņas savā 2013.gada ienākumu deklarācijā. Arī šajā deklarācijā Vinokurovs bija deklarējis dažādus laimestus no totalizatoriem.

Vinokurovs šo tiesas spriedumu pārsūdzēja Latgales apgabaltiesā, kas spriedumu atstāja negrozītu, tieši tāpat šī gada 15.februārī lēma arī Augstākā tiesa.

Pērn maijā Valsts ieņēmumu dienests pieņēma lēmumu par Vinokurova atstādināšanu no amata pienākumu izpildes līdz turpmākajam lēmumam. Vinokurovam arī tika apturēta darba samaksas izmaksa par turpmāko laiku no atstādināšanas dienas.