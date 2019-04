Filma stāsta par Guntaru Kļaviņu jeb Mr. Kauliņu, kurš ir finansists un šarmants dzīves baudītājs. Pēc sava biznesa kraha viņš pazūd bez vēsts, radiniekus un draugus atstājot par sevi pilnīgā neziņā. Starp tiem ir arī viņa labākais draugs Kaspars Roga, kurš apņemas noskaidrot, kur palicis Kauliņš. Pēc vairākiem gadiem Roga viņu atrod Āfrikā, Sjerraleonē, kur Kauliņš ir sācis kārtējo bīstamo avantūru - dimantu meklēšanu.

“Ceru, ka ar šo filmu man un lieliskajai komandai būs izdevies nodot skatītājiem kaut nelielu daļu no savas dzīves piedzīvojumiem, tāpat ļaut aizdomāties par tādām lietām kā īsta draudzība, nauda, dimanti un to abstraktā spozme, dzīves jēgas meklējumi un vienkāršais cilvēks, kurš mēģina tajā visā atrast patieso sevi,” par filmu stāsta režisors Kaspars Roga.



Filmā izmantotais paņēmiens ir tuvs mākslas kino žanram un skatītājs praktiski nejutīs operatora klātbūtni, ļaujot pilnībā nodoties piedzīvojuma garšai un drāmai, kas risinās Kauliņa dzīvē. Līdz šim dimantu pasaule bijusi diezgan slēgta filmēšanas grupām, tomēr Kaspara Rogas draudzība ar Guntaru būs caurlaide uz līdz šim neredzētām lietām. Kaspars nav nejaušs stāsta varonis. Viņš vedīs mūs piedzīvojumā labi pazīstot Guntaru un, savulaik, piesaistot daudzus dimanta biznesa finansētājus Latvijā. Diemžēl viņi visi savu naudu ir pazaudējuši. Arī Kaspars. Taču šis stāsts nebūs par naudu, bet par draudzību un lietām, kas ir daudz vērtīgākas par to, ko varam nopirkt veikalā.

Filmas radošā komanda:

Režisors: Kaspars Roga

Producenti: Undīne Buka un Sandijs Semjonovs

Montāžas režisore: Audinga Kučinskaite

Operators: Jānis Andrējevs

Filmu kompānija: “SKUBA films” un “ZORGE Cinema”

Filma tapusi ar Nacionālā Kino centra atbalstu.