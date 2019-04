Līdaka norādījusi, ka pašreizējā situācijā, kas izveidojusies ap NEPLP, viņa uzskata par neiespējamu turpināt darbu padomē.

"Ir izveidojusies situācija, kurai vajadzīgs risinājums. Diemžēl tā vietā, lai to meklētu, sabiedriskais medijs un padome tiek izmantoti kā politisks instruments savstarpējo rēķinu kārtošanā," paudusi Līdaka.

NEPLP vadītāja Dace Ķezbere pauda, ka viņa pati vēl oficiāli nav informēta par Līdakas lēmumu atkāpties no amata - par to viņa uzzinājusi no masu medijiem. NEPLP vadītāja norādīja, ka informācija par Līdakas lēmumu viņai bija pārsteigums.

"Vēl no rīta mums bija ļoti īsa saruna, kur viņa [Līdaka] teica, ka ir ļoti satraukta par vakardienas "Točki nad i" raidījumu un to, kā viņai tur bija jāatbild. Es teicu, ka viņai ir sava motivācija, jo viņa vairākkārt bija uzsvērusi, ka nepiekrīt balsojumam [par LTV vadītāju]. Tā ir viņas motivācija un viņas izvēle," sacīja Ķezbere.

Ņemot vērā, ka NEPLP locekļus ieceļ Saeima, pati padome jaunu kolēģi nemeklēs, teica Ķezbere. Līdakai iesniegums par atkāpšanos gan sākumā jāiesniedz NEPLP, kas to nosūtīs uz Saeimu.

"Vakar vēl draudzīgi šķīrāmies - ar veselu dokumentu paketi, ar darāmajiem darbiem. Mums ir jāsludina konkurss, viņa bija atbildīgā par komerctelevīzijām. Darbu ir daudz, un mums tagad darba apjoms pieaugs," teica Ķezbere.

Pati Ķezbere no amata atkāpties neplāno. Atstāt NEPLP pašlaik negrasās arī padomes priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš, kā arī NEPLP locekļi Aurēlija Ieva Druviete un Patriks Grīva.

Konkursa rezultātā NEPLP nolēma par Latvijas Televīzijas (LTV) valdes priekšsēdētāju apstiprināt farmācijas kompānijas "Olainfarm" mārketinga tirgus datu analītiķi Eināru Gielu, bet par LTV valdes locekli digitālās attīstības un satura jautājumos - XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektori Evu Juhņēviču. Abiem nebija iepriekšējas darba pieredzes medijos.

Paužot uzskatu, ka NEPLP izraudzītie jaunie valdes locekļi pēc būtības neatbilst amatu konkursa nosacījumiem un augstajām prasībām, gan vairākas politiskās partijas, gan žurnālisti un Latvijas Žurnālistu asociācija aicināja NEPLP atcelt šī konkursa rezultātus un rīkot jaunu konkursu. NEPLP to nedarīja un pārmetumus noraidīja. Vēlāk paši Giels un Juhņēviča paziņoja, ka atsakās no amatiem LTV valdē.

Valdošās koalīcijas partijas pirmdien vienojās lūgt Saeimas Juridiskā biroja atzinumu par to, kāds ir likuma regulējums, uz kura pamata parlaments varētu lemt par NEPLP vai tās atsevišķu locekļu atcelšanu no amata.