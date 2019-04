FOTO: Pašmāju slavenības atklāj, kā skaņa spēj ietekmēt garšas sajūtas

Ar devīzi „Ieklausieties, lai izgaršotu!” pasaulē populārākais liķiera zīmols Jägermeister īpaši izraudzītai publikai sniedza iespēju būt pirmajiem garšas maiņu pirmatklājējiem. Ikvienam ir iespēja pievienoties, šo eksperimentu īstenojot interneta vietnē. Četru skaņu celiņu atskaņošanas laikā iespējams pieredzēt, kā tiek pastiprināta kāda noteikta garšas nianse daudzslāņainajā liķiera garšas profilā.

„Man ir patiess prieks viesoties Rīgā ar šo interesanto projektu, kura pamatā ir fakts, ka visu mūsu maņu informāciju smadzenes apstrādā kopā. Izrādās, informācija, kas nāk no kādas maņas, šajā gadījumā dzirdes, ietekmē citas maņas uztveri,” stāsta pieredzējušais multisensorās uztveres pētnieks Reinoso – Carvalho. „Izprotot, kā mēs mēdzam saistīt to, ko dzirdam, ar to, kā baudām ēdienus un dzērienus, ar skaņas viļņu palīdzību varam pastiprināt garšas un aromātus. Šim pasākumam īpaši izraudzīto četru skaņas ierakstu klausīšanās mainīja vakara centrālā goda viesa – leģendārā Jägermeister garšas sajūtas, un varējām pārliecināties, ka viesi par šo atklājumu bija stāvā sajūsmā,” atklāj speciālists.

“Skaņu un garšas attiecības patiešām ir kas īpašs. Domāju, restorāniem un bāriem ikdienā noteikti jāpievērš uzmanība tam, kas skan fonā, kad tiek pasniegti ēdieni vai dzērieni, lai sasniegtu pēc iespējas labāku sajūtu baudījumu. Arī es šajā pasākumā piedzīvoju garšu maiņas, piemēram, skanot zemākas frekvences mūzikai, jūtami mainījās šokolādes garša, tai kļūstot rūgtākai. Turklāt šo var izmēģināt ikviens mājās!” atklāj Kaspars Dabra jeb DJ Dubra.

“Ļoti priecājos, ka man bija iespēja piedalīties šādā pasākumā, jo Latvijā tas patiešām ir kas jauns. Lai gan šajā nozarē strādāju vairāk nekā 15 gadus, esmu pārsteigts, kā var mainīt un spēcināt garšu sajūtas ar mūzikas palīdzību. Žēl, ka šo citādāko pieredzi šoreiz netika izbaudīt visi Latvijas bārmeņi, jo šis bija oriģināls, sirsnīgs un tik tiešām fantastisks pasākums,” atklāj “Balzambārs” bārmenis, kas novembrī Pasaules kokteiļu čempionātā aizstāvēs Latvijas godu, Andris Reizenbergs.

Projekta izstrādes procesā Reinoso – Carvalho izmantoja arī savu plašo skaņu režisora pieredzi, lai pastiprinātu Jägermeister garšas nianses. Lai pamatotu garšu ietekmējošo skaņu celiņu iedarbību, iepriekš tika veikts zinātniskais eksperiments. Katrs skaņas paraugs tika testēts aklo degustāciju sērijā, kuras laikā 93% dalībnieku atklāja, ka slavenais dzēriens tik tiešām garšoja atšķirīgi, klausoties īpašos skaņas celiņus. Savukārt 72% eksperimenta dalībnieku informēja, ka liķieris garšoja līdzīgāk attiecīgā skaņas parauga garšai. 64% dalībnieku informēja, ka katra skaņas celiņa klausīšanās laikā sajuta stipru vai ļoti stipru garšu, kas atbilst Jägermeister galvenajām garšas notīm.

Pirms 80 gadiem izstrādātā liķiera Jägermeister pamatā ir 56 garšaugu, ziedu un sakņu slepenā recepte. 2017. gadā Mast-Jägermeister SE pārdeva vairāk nekā 92 miljonus pudeļu vairāk nekā 140 valstīs. Tādējādi starptautiskās pārmaiņu vadības aģentūras Impact International vērtējumā Jägermeister ieņēma devīto vietu 100 pasaules labāko augstākās klases alkoholisko dzērienu vidū un apstiprināja, ka ir populārākais liķieris pasaulē.

