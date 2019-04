Ar Rīgas domes atbalstu „Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācija” ik gadu palīdz simtam rīdzinieku ģimeņu

Biedrība sadarbojas ar Rīgas domes Labklājības departamentu kopš 2008. gada. Piemēram, no 2008. gada līdz 2013. gadam biedrība īstenoja kopīgu projektu „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Rīgas Ziemeļu rajonā un Latgales priekšpilsētā”. Savukārt no 2014. gada līdz 2016. gadam tika realizēts projekts „Rīgas ģimeņu atbalsta programma”, kura mērķis bija sniegt sociālā, izglītojošā un rehabilitācijas darba pakalpojumus ģimenēm un bērniem Rīgas pašvaldībā. Bet 2014. gadā tika ar biedrību noslēgts Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par sociālā darba pakalpojuma sniegšanu 100 riska ģimenēm. Finansējums tika piešķirts no Rīgas Sociālā dienesta pamatbudžeta programmas „Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”.

Ziņojums, ko noklausījās deputāti, bija sagatavots par pēdējā projekta „SOS Resursu un kompetences centra prakse uz bērnu vērstas pieejas ieviešana Latvijā” rezultātiem, kas bija uzsākts 2017. gadā. Kā stāstīja direktore Ilze Paleja, šis ir jauns un inovatīvs viņu darbības virziens – nodrošināt ģimenisku vidi bērniem ne tikai īpašos ciematos, bet arī tieši ģimenēs, izmantojot konsultācijas, vizītes un kopīgas programmas.

Projektā ir pieci virzieni, tai skaitā trim ir nodrošināts Rīgas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta mērķis ir veicināt iespēju katram bērnam un jaunietim samazināt pret bērniem vērstās vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus. Speciālisti, kas piedalās projektā, strādā ar bērniem burtiski kopš piedzimšanas brīža. Sadarbībā ar SIA „Rīgas Dzemdību nams”, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” programmā „Piedzimstot bērniņam” tiek rīkotas konsultācijas jaunajām māmiņām (arī no nelabvēlīgām ģimenēm) par to, kā apieties ar bērniem, mammām sniedz arī psihologa palīdzību. 2018. gadā palīdzība sniegta 164 jaunajām māmiņām (2017. gadā – 89 māmiņām), ir organizētas astoņas atbalsta grupas.

Programmā „Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” piedalījās 33 Rīgas bērnudārzi. Tika noskaidrotas bērnu uzvedības īpatnības, iespējamie riski ģimenēs, apmācīti audzinātāji.

Programma „Kalniem pāri” palīdz bērniem pārvarēt tuvinieka zaudējumu. 2018. gadā šāds atbalsts tika sniegts 56 ģimenēm. Savukārt programmas „Pārinieks” ietvaros darbinieki sadarbojas ar tā dēvētajiem „grūtajiem” pusaudžiem – likumpārkāpējiem vai klejotājiem. 2018. gadā minēto pakalpojumu saņēma 40 ģimenes (2017. gadā – 27).

Pavisam projekta īstenošanai tika iztērēts 898 500 eiro, no tiem Rīgas domes līdzfinansējums bija 434 160 eiro, pašas biedrības līdzekļi 464 360 eiro.

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Irina Viņņika uzsver: „Šī asociācija strādā kā inovatīvas prakses laboratorija, viņi ir sensitīvas sabiedrības vietas pētnieki, pat varu teikt – bērnu dvēseles pētnieki. Tā ir unikāla pieredze un unikāli specialisti. No katra projekta izaug rekomendācijas un secinājumi, kuri tālāk tiek nodoti gan sociālajā dienestā, gan izglītības sistēmā. Ceru, ka sadarbība ar SOS ciemata biedrību un Rīgas domi turpināsies.”