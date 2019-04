Piektdienas vakarā no autopacēlāja groza izkritušie un nositušies vīrieši, iespējams, bija alkohola reibumā un viņu dzīve aprāvusies Alūksnes ezera krastā būvniecības un specializētā transporta iznomāšanas uzņēmuma „Maritec” teritorijā, kur viņi strādā. Četri uzņēmuma „VEC” („Vidzemes energoceltnieks”), kurš darbojas „Maritec” teritorijā, darbinieki darba nedēļas noslēgumu vēlējās pavadīt jautrā noskaņā un pēc darba laika beigām palika uzņēmuma teritorijā, kas atrodas pašā Alūksnes ezera krastā, Jauns.lv pastāstīja uzņēmumu vadības pārstāvis Kaspars Palms.

Ap pusdeviņiem vakarā divi no kompānijas – 27 un 34 gadus veci vīrieši - nolēma izklaidēties un ar divu ratu piekabes pacēlēju uzbraukt vismaz 12 metru augstumā un uz Alūksni palūkoties no augšas. Tas beidzās traģiski. Diviem kompānijas biedriem, kuri palika uz zemes, nācās nolūkoties kā apmēram 12-14 metru augstumā pacēlāja grozs apgriezās un viņu darbabiedri no tā izkrita. Nāve abiem, pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības pārstāvju teiktā, iestājās acumirklī.

Palms Jauns.lv teica, ka autopacēlājs bijis tehniskā kārtībā. No tā var spriest, ka iesilusī kompānija visdrīzāk nespēja tikt galā ar tā vadību. Traģiskais notikums bijis pēc darba laika, līdz ar to tā nav uzņēmuma atbildība, uzskata būvniecības uzņēmuma vadība.

Valsts policijas Alūksnes iecirkņa priekšnieks Ilmārs Hamanis laikrakstam „Alūksnes un Malienas Ziņas” teica, ka šobrīd notiek izmeklēšana. “To īsumā var nodēvēt par tādu muļķīgu gājienu, kas traģiski beidzies,” sacīja Hamanis.

Vairāk par notikušo policija neatklāj, jo gaida ekspertīzes slēdzienu, pie tam tik īsā laikā vēl nav noskaidroti visi notikušā apstākļi, kas būtu publiski vēstāmi. “Zināms vienīgi tas, ka vīrieši šo tehniku izmantojuši patvaļīgi, bez atļaujas. To, kādā tehniskā kārtībā tā bijusi, noteiks ekspertīze,” sacīja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Uzņēmuma „Maritec” teritorija Peldu ielā 14a vienmēr bijusi nožogota un nepiederošiem cilvēkiem tajā nav viegli iekļūt, bet tā darbiniekiem, protams, īpašu šķēršļu tur iekļūt nav.

Jauns.lv jau rakstīja, ka piektdien, 5. aprīlī, pulksten 20.34 divi vīrieši ārpus darba laika, nenoskaidrota iemesla dēļ, pacēlušies ar divu ratu piekabes pacēlāju. Izbīdītā strēle lūzusi un grozs apgāzies. Notikuma vietā bojā gāja 1992. gadā un 1985. gadā dzimuši vīrieši. Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess. Viņi pēc darba laika nolēma „jautri” pavadīt laiku, kas beidzās ar traģēdiju.

