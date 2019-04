Portāls Jauns.lv jau rakstīja, ka Alfejeva, pārstāvot apdrošināšanas kompāniju „Gjensidge”, Augstākās tiesas Senātā izcēlusies ar cinisku runu pret Ansi Priedi, kurš vēlējās no apdrošinātājiem saņemt morālo kompensāciju par 2014. gada maijā trolejbusa Aleksandra Čaka ielā nobraukto sievu un meitu.

Advokāte tiesā teica: „Nekādā ziņā nevar atzīt, ka pārdzīvojumi saistībā ar laulātā nāvi ir pašsaprotami. Cilvēki tuvinieku nāvi pārdzīvo dažādi, un tas ir atkarīgs no vairākiem apstākļiem. Mēdz būt gadījumi, kad cilvēks ne tikai nepārdzīvo laulātā nāvi, bet saistībā ar to pat jūt atvieglojumu. Tiesa nemēģināja noskaidrot, kādas attiecības ir bijušas prasītāja ģimenē, kā tieši prasītājs pārdzīvo notikušo un kas varētu ļaut viņam pārdzīvojumu aizmirst. Interviju sniegšana žurnālistiem, demonstrējot vēlmi saņemt vairāk naudas no apdrošinātāja, nevis no personas, kas ir atbildīga par nodarīto kaitējumu, patiesi cietušiem cilvēkiem nav raksturīga”.

Tādējādi Alfejeva centās pārliecināt Augstāko tiesu, ka tai jāatceļ 2016. gadā Rīgas apgabaltiesas pieņemtais lēmums par 100 000 eiro kompensācijas izmaksāšanu Priedem, jo viņš varētu nebūt patiesi tik ļoti cietis, lai saņemtu tik milzīgu naudu, ko pierādot viņa „neraksturīgo” interviju sniegšana žurnālistiem. Rezultātā Augstākās tiesas Senāts nosprieda izmaksājamo kompensāciju samazināt līdz 60 000 eiro.

Zvērinātu advokātu padome marta beigās izskatījusi šo Alfejevas izteicienu atbilstību profesionālajām un ētikas normām. Padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska portālam Jauns.lv pavēstīja: „Padomes sēdē 20. martā tika pieņemts lēmums nodot materiālu par zvērinātas advokātes Jeļenas Alfejevas rīcību izskatīšanai Ētikas komisijā, ar to pirmšķietami atzīstot advokāta profesionālās ētikas pārkāpumu”.

Līdz ar to pašreiz advokātes sodīšana par neadekvātiem izteikumiem izpalikusi. Jāpiebilst, ka advokātu padome izskata advokātu ētikas pārkāpumus un par tiem piemēro sodus. Bargākais sods var būt atskaitīšanas no advokatūras, ja viņš veicis tīšu likuma pārkāpumu vai rupju ētikas normu pārkāpumu. Maigākie sodi ir piezīme un rājiens.

Arī Augstākās tiesas Senāts savā spriedumā norādījis, ka Alfejevas teiktais nav pieņemams: „Senāts kā nepamatotu noraida atbildētāja pārstāves zvērinātas advokātes Jeļenas Alfejevas kasācijas sūdzībā norādītos argumentus, ka pārdzīvojumi saistībā ar laulātā nāvi nav pašsaprotami”.

2014. gada maijā uz gājēju pārejas Aleksandra Čaka ielā „Rīgas satiksmes” trolejbuss sabrauca 32 gadus veco Lindu un viņas četrus gadus veco meitu, kuras gāja pāri ielai pie zaļā luksofora signāla. Ansis Priede iesākumā kā morālo kompensāciju par sabraukto sievu un meitu pieprasīja piecus miljonus eiro, kurus viņam neizdevās piedzīt. Pēc Augstākas tiesas sprieduma, kurš nav pārsūdzams, viņam nu pienākas 60 000 eiro liela kompensācija no apdrošināšanas kompānijas „Gjensidge”, kurā savu atbildību bija apdrošinājusi „Rīgas satiksme”. Vainīgā trolejbusa vadītāja 2016. gadā tika notiesāta ar piecu gadu ilgu cietumsodu.