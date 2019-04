Una Olševska meklē māsu Diti. Meitenes vēl mazotnē viena no otras tika nošķirtas bērnunamā. (Foto: No personīgā arhīva)

Una Oļševska meklē savu nekad nesatikto pirms 50 gadiem dzimušo māsu Diti

Una Oļševska meklē savu vecāko māsu Diti, kura dzimusi pirms 50 gadiem un par kuras likteni viņai nekas nav zināms. Meitenes jau mazotnē bija nošķirtas no mātes, nokļuvušas bērnunamā, no kura viņas tika adoptētas. Meitu mātei tika atņemtas vecāka tiesības uz piecām meitām, jo viņa pārāk aizrāvusies ar alkoholu. Trīs no māsām jau veiksmīgi viena ar otru ir satikušas.