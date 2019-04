„Latvijas karoga” valdes priekšsēdētajas, Saeimas deputāts Rihards Kols (Nacionālā apvienība) uzskata, ka neviens no šiem gadījumiem nav iestājies un Rīgas vadībai adresējis vēstuli, kurā teikts:

„Biedrība „Latvijas karogs” ir saņēmusi vairākkārtējus jautājumos un satrauktas ziņas no rīdziniekiem, pilsētas viesiem un ārvalstu tūristiem par to, kur pazudis monumentālais Latvijas karogs uz AB dambja. Vēršos pie jums, lai noskaidrotu pašreizējās situācijas iemeslus un aicinātu pēc iespējas laicīgi atkal pacelt šo Latvijas karogu mastā. Karogs nav bijis pacelts mastā kopš februāra sākuma, un sabiedrībai nav tikusi sniegta nekāda informācija par iemesliem, kas ir pamatā šādai rīcībai no Rīgas domes puses. (..)

Jāsecina, ka Rīgas pašvaldība nav pildījusi dāvinājuma līgumā uzņemtās saistības sabiedrības interesēs nodrošināt objekta pieejamību. Ņemot vērā šī objekta simbolisko un emocionālo nozīmi gan Rīgas, gan pilsētas viesu vidū, uzsveram, ka ir būtiski pēc iespējas drīzāk atkal pacelt karogu uz AB dambja”.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa vadītājs Uģis Vidauskis Jauns.lv paskaidroja: „Iemesli, kādēļ karogs kādu laiku nav bijis uzvilkts, ir vairāki. Pamatā tas ir pastiprinātā vēja dēļ (to nevar darīt, kad tā stiprums pārsniedz 15m/s). Pagājušais mēnesis bija stipri vējains, bet karogu nevar tā ātri uzvilkt un nolaist uz pāris stundām gan tehnisku, gan organizatorisku iemeslu dēļ. Jāatgādina, ka karoga masts ir sarežģīta inženiertehniska būve, kura prasa regulāru un rūpīgu uzturēšanu un apkopi. Varam informēt, ka pašvaldība ir iepirkusi sešus jaunus lielformāta karogus, kuri, visticamāk, jau tuvākajā laikā atkal priecēs rīdziniekus un galvaspilsētas viesus”.

