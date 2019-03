Uzkrātais pensiju kapitāls 2018.gada decembra beigās sasniedzot 3,59 miljardus eiro. No visām jaunajām iemaksām 64% tika veiktas aktīvajos plānos un 26% - konservatīvajos plānos.

FKTK norādīja, ka visi ieguldījumu plāni pārskata gadā darbojās ar negatīvu ienesīgumu un to rezultāti atspoguļoja 2018.gada finanšu tirgus tendences. Pagājušais gads finanšu tirgos noslēdzās ar ievērojamu lejupslīdi, it īpaši lieli kritumi bija vērojami 2018.gada ceturtajā ceturksnī, kad Eiropas akciju indekss "STOXX Europe 600 Price Index EUR" zaudēja 11,9% no savas vērtības, ASV akciju indekss "S&P 500 Index" - 14% un pasaules akciju indekss "MXWD Index" - 13,1%.

"Šīs negatīvās tendences veicināja pieaugošās investoru bažas par ASV un Ķīnas tirdzniecības tarifu kariem, par globālās ekonomikas izaugsmi, kā arī nenoteiktība saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības," skaidroja FKTK.

2018.gadā konservatīvo plānu ienesīgums bija robežās no -2,8% līdz -0,4%, sabalansētajiem plāniem tas bija no -5,2% līdz -2,9%, savukārt aktīvajiem - no -10,8% līdz -2,5%.

Līdz ar izmaiņām valsts fondēto pensiju likumā, kas stājās spēkā 2018.gada janvārī, pārvaldnieki ievērojami samazināja ieguldījumu plānu pārvaldīšanas izdevumus un tie salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu saruka aptuveni uz pusi - aktīvajiem plāniem no 1,6% līdz 0,7%, sabalansētajiem - no 1,3% līdz 0,7% un konservatīvajiem - no 0,9% līdz 0,5%.

Latvijā veikto ieguldījumu īpatsvars joprojām samazinājās - jauni ieguldījumi pārsvarā tika veikti ārpus Latvijas. Gada beigās Latvijā ieguldīto līdzekļu apmērs sasniedza 689,7 miljonus eiro jeb 19,1% no kopējiem ieguldījumiem. No visiem ārvalstu ieguldījumiem 93% bija izvietoti Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, t.sk. lielākā daļa Luksemburgā, Īrijā un Lietuvā.