Latvijā pašvaldības aizbildinās, ka gribētu gan, taču to neļauj likums. Tikmēr ir pasākumu rīkotāji, kas jau vairākus gadus paši ierobežo plastmasas trauku lietošanu un tiesas priekšā nav nonākuši. Tallinai ir tiesības regulēt publiskus pasākumus, tāpēc pilsēta noteikusi tirgotājiem pāriet uz traukiem no ekoloģiskiem materiāliem, bioplastmasas vai no daudzkārt lietojamas plastmasas. Pieredze jau ir aizgūstama, piemēram, Viljandi Tautas mūzikas festivālā apmeklētāji iemaksā naudu, kuru atgūst, atdodot traukus. Tallinā arī publiskos pasākumos būs jānodrošina vismaz trīs veidu konteineri atkritumu šķirošanai.

“Protams, Rīga labprāt arī ieviestu līdzīgu aizliegumu, kas palīdzētu samazināt atkritumus, bet jāņem vērā, ka pilsēta dara to, ko normatīvie akti ir deleģējuši,” Latvijas Radio paudusi galvaspilsētas pašvaldības Vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķe.

Vietvaras nedrīkst pieņemt stingrākus ierobežojumus nekā valsts līmenī. Tiesa, ne Rīgas, ne citas pašvaldības ar šādu ierosmi nav vērsušās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. “Mēs noteikti esam gatavi šādai sarunai,” Latvijas Radio apliecina Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.

Taču ir pasākumu rīkotāji, kas rīkojas paši. Festivālā "Komēta" apmeklētāji aicināti ierasties ar saviem traukiem, plastmasas trauku nav teātra festivālā "Homo Novus", ne māksliniekiem aizskatuvē, ne skatītājiem.

Eiropas Savienība gatavojas no 2021. gada aizliegt virkni plastmasas izstrādājumu, piemēram, vienreizlietojamos traukus (izņemot glāzītes), salmiņus, ausu kociņus un balonu kātiņus.

Vēl nozīmīgāka ir iniciatīva no apakšas. Lielbritāniju pēc Brexit Briseles regulas neskars, taču vairāk nekā 60 festivālu Apvienotajā Karalistē sola aizliegt vienreizējo plastmasas drazu.

Slavenais Glastonberijas festivāls jau tagad aizstājis plastmasu ar metāla glāzēm, ko var pārstrādāt – 2017. gadā savāca 45 tonnas alumīnija. Tomēr togad pārdeva dzērienus vairāk nekā miljons plastmasas pudelēs, bet turpmāk tās festivālā būs ārpus likuma.