Latvijas Televīzijas komunikācijas speciāliste Krista Luīze Priedīte sacīja, ka par sniegto pakalpojumu Latvijas Televīzija ir izrakstījusi rēķinu, taču, ņemot vērā, ka Latvijas Televīzija, veicot saimniecisko darbību, konkurē ar citiem audiovizuālo un televīzijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošinātājiem, informācija par šī pakalpojuma izmaksām ir komercnoslēpums, un tai ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

"Izvērtējot, vai šādas informācijas izpaušana nenodarīs kaitējumu Latvijas Televīzijai kā kapitālsabiedrības, tātad - komersanta, interesēm, Latvijas Televīzija ir pieņēmusi lēmumu to neizpaust," piebilda Priedīte.

Viņa skaidroja, ka par translāciju "Russia Today" ir atbildīgs satura ražošanas daļas darbinieks, kura pārziņā ir arī tehnikas īres projekti. "Darbinieks absurdajā situācijā nonācis, jo vienpersoniski pieņēma lēmumu sniegt pakalpojumu, nodrošinot tā realizāciju. Latvijas Televīzijas valde un Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta vadība par notikušo uzzināja tikai 15.marta vakarā, kad teletilts jau bija noticis," skaidroja Latvijas Televīzijas pārstāve.

Priedīte, skaidrojot, kā varēja notikt teletilts ar "Russia Today", norādīja, ka otrdien, 12.martā Latvijas Televīzijas atbildīgais darbinieks tika uzrunāts par iespēju izīrēt televīzijas mazo studiju. Darbinieks tās pašas dienas pusdienlaikā e-pastā "Russia Today" pārstāvjiem apstiprināja gatavību nodrošināt viņu lūgtos pakalpojumus. Tāpat darbinieks, nesaskaņojot savu rīcību ne ar satura ražošanas direktoru, ne atbildīgo dienestu vadītājiem vai Latvijas Televīzijas valdi, vienpersoniski pieņēma lēmumu sniegt pakalpojumu, ieplānoja nepieciešamos resursus (tehniskos un cilvēkresursus), kā arī noorganizēja politiķa Jāņa Jurkāna iekļūšanu Latvijas Televīzijas ēkā. Viņa atzīmēja, ka darbiniekam bija iespēja pašam ieplānot iznomātos resursus, jo ikdienā viņš apkalpo Latvijas Televīzijas iekšējo resursu plānošanas sistēmu.

Pēc Priedītes sacītā, darbinieks, kurš vienpersoniski bija pieņēmis lēmumu un veicis tālākos sagatavošanas darbus, bija arī sagatavojis tāmi, ko apstiprināja atbildīgās daļas direktors. No atbildīgās daļas direktora paskaidrojuma izriet, ka atbildīgais darbinieks to viņam iesniedzis tikai pēc tam, kad teletilts jau bija noticis. Darbinieks, atšķirībā no tā, kas minēts viņa darba pienākumos - uzdot juristiem sagatavot līgumu par pakalpojumu - to nebija izdarījis.

Viņa piebilda, ka gan Latvijas Televīzijas valde, gan Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta vadība par notikušo uzzināja 15.marta vakarā pēc darba laika beigām, bet līdz piektdienas, 15.marta plkst.17.30 tāme pie valdes vēl nebija nonākusi.

Runājot par Latvijas Televīzijas tehnikas un studiju īres procesu, Priedīte atklāja, ka Latvijas Televīzija veic saimniecisko darbību, un viens no pakalpojumiem, ko piedāvā Latvijas Televīzija, ir tehnikas noma. Starp objektiem un pakalpojumiem, kas izcenoti, ir arī televīzijas studijas.

Ņemot vērā to, ka šādi gadījumi, kad trešās personas izmanto Latvijas Televīzijas resursus, tostarp studijas un ar tām saistītos tehniskos darbiniekus, pēc Priedītes paustā, ir ļoti reti - katrs gadījums līdz šim ticis atsevišķi izskatīts, piedaloties visiem atbildīgo dienestu vadītājiem un direktoriem, kā arī saskaņots ar Latvijas Televīzijas valdi.

Viņa skaidroja, ka šādos gadījumos tiek sasaukta atbildīgo dienestu vadītāju un Latvijas Televīzijas valdes sapulce, kurā tiek izvērtēta televīzijas tehniskā veiktspēja un tā brīža tehniskā noslogotība. Tāpat tiek izvērtēts arī tas, vai pakalpojuma sniegšana nenodarīs zaudējumus Latvijas Televīzijas tēlam, reputācijai un nav pretrunā ar tās vērtībām.

Kā norādīja Priedīte, ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums un tiek ļauts trešajām personām izmantot Latvijas Televīzijas resursus, tiek noslēgts līgums, Latvijas Televīzija sniedz pakalpojumu - pēc nepieciešamības nodrošina telpas, tehniku, darbiniekus - un izraksta komersantam rēķinu.

"Latvijas Televīzija vēlreiz uzsver, ka šis gadījums - izmantot Latvijas Televīzijas telpas un tehniku "Russia Today" teletilta vajadzībām, ir neatbalstāma un neattaisnojama prakse, īpaši laikā, kad tik svarīga ir Latvijas informatīvās telpas aizsardzība un stiprināšana. Latvijas Televīzija ir veikusi notikušā apstākļu skaidrošanu, un no atbildīgajiem darbiniekiem ir saņemti paskaidrojumi. Tuvāko dienu laikā tiks pieņemti attiecīgie lēmumi," teica Priedīte.

Latvijas Televīzijas valdes loceklis Ivars Priede atzīmēja, ka nesankcionētais tehnikas iznomāšanas gadījums nekādā veidā neietekmē un nevar ietekmēt saturu Latvijas Televīziju ēterā. "Gribu uzsvērt - šis ir tehnisks jautājums un, nododot signālu tālāk, ir nodrošināts televīzijas tehnoloģiju pakalpojums, kas nekādā veidā nav saistīts ar Latvijas Televīzijas saturu," skaidroja Priede.

Tāpat viņš uzsvēra, ka šāds gadījums nedrīkstēja notikt. "Ignorējot iekšējos uzņēmuma darba pamatprincipus, ir cietusi Latvijas Televīzijas reputācija un uzticamība. Šis ārkārtējais un nepieļaujamais gadījums ir atklājis trūkumus darbinieku kompetenču un atbildības līmeņa izpratnē, tas ir aktualizējis jautājumus gan par iekšējo dokumentu apriti, gan drošību," atzina Priede.

Viņš papildināja, ka patlaban strādāts pie iekšējo normatīvo aktu pārskatīšanas un atjaunošanas, lai šos jautājumus sakārtotu. Priede norādīja, ka Latvijas Televīzija būtiski pastiprinās lēmumu pieņemšanas procedūras, kas saistītas ar studiju un studiju tehnikas izīrēšanu, teletiltu un satelīta sakaru nodrošināšanu trešajām pusēm.

"Mēs nemainīgi paliekam uzticīgi Latvijas Televīzijas vērtībām un kalpojam sabiedrības vajadzībām. Latvijas Televīzija atvainojas visai sabiedrībai un skatītājiem, kuriem šis gadījums licis apšaubīt Latvijas Televīzijas ētikas un kvalitātes standartus," norādīja Latvijas Televīzijas valdes loceklis.

Jauns.lv jau vēstīja, ka pagājušajā nedēļā no Latvijas Televīzijas studijas pārraidīta intervija Krievijas televīzijas kanālam "Russia Today". Pirmdien paziņojumā "Facebook" Latvijas Televīzijas pārstāvji uzsvēra, ka to uzskata par nepieņemamu, kā arī neatbalstāmu un neattaisnojamu praksi.

