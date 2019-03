No JKP uz EP startē līdzšinējais Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors Andis Kudors, Saeimas deputāti Gatis Eglītis un Linda Ozola, Latvijas biedrība Beļģijā valdes locekle Ilze Zilgalve, "BDO Law" zvērināta advokāta palīgs Toms Bordāns, kurš ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna viens no diviem dēliem. Tāpat no JKP uz Briseli kanidē arī SIA "Komūna" valdes priekšsēdētājs Dāvis Stalts.

Vēl no JKP vēlēšanās startē partijas Senioru nodaļas vadītājas vietnieks Indulis Tupesis, "LSG Sky Chefs" Globālo iepirkumu speciālists Zigmārs Vestfāls, Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns, Rīgas domes deputāts Druvis Kleins, JKP valdes locekle Santa Suhaka un "Eiropas kultūras tūrisma tīkls ECTN" prezidents Raitis Sijāts.

No šīs partijas kandidē arī Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas koordinators Rolands Repša, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vecākā eksperte Agnese Villere, SIA "Saules enerģijas ieleja" lietvede Ieva Tikuma un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas darbiniece Anita Svece.

Savukārt no LRA uz EP kandidē politiskā spēka valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, publicists Mārtiņš Barkovskis jeb Otto Ozols, bijusī Saeimas deputāte, tiesību zinātņu maģistre Inga Bite, biedrības "Latgolys Saeima" dibinātājs Juris Viļums, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes loceklis Ģirts Kronbergs.

Tāpat no LRA startē sabiedriskā aktīviste, juriste Ieva Brante, Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Viesturs Reinfelds, Izglītības ministrijas Struktūrfonda departamenta direktora vietniece Ulrika Auniņa un labdarības organizācijas "Palīdzēsim viens otram" vadītājs Edijs Pipars.

Šīs partijas sarakstā vēlēšanās piedalīsies arī Rēzeknes novada domes deputāts un mūziķis Guntis Rasims, Banku augstskolas asociētais profesors un Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes prodekāns Jānis Grasis, Latvijas Policijas akadēmijas dibinātājs Aigars Evardsons, Vidzemes invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs Jāzeps Janiševs, SIA "Urban Food Distribution" vadītājs Edvards Ločmelis un bijušais Saeimas deputāts, basketbola treneris Varis Krūmiņš.

No LSDSP uz Eiropas Parlamentu kandidē partijas vadītājs Jānis Dinevičs, Olaines novada domes priekšsēdētāja padomnieks Kristaps Kauliņš, LSDSP valdes locekle Malda Kristovska, Saldus novada domes deputāts Aidis Herings, SIA "Rīgas veselības centrs" pediatre Margarita Krauča un SIA "Rīgas Satiksme" galastacijas dispečers Dagnis Reinsons.

Tāpat no LSDSP uz ES startē Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā zinātniskais līdzstrādnieks Aivars Timofejevs, LSDSP revīzijas komisijas loceklis Viktors Zariņš, pensionārs Juris Apinis, "Latvijas namsaimnieka" pārvaldniece Indra Juste-Spila, SIA "Grifs AG" apsardzes darbinieks Raimonds Lejnieks-Puķe, Saldus bērnu un jaunatnes centrs remontstrādnieks Rinalds Herings, bezdarbniece Dagmāra Enkuzena, pensionārs Modris Skujiņš un nodibinājuma "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" valdes priekšsēdētājs Juris Dzelme.

No "Latviešu nacionālistiem" uz EP kandidē Latvijas Universitātes (LU) Dermatoveneroloģijas katedras vadītājs, profesors Andris Rubins, LU asociētais profesors Jānis Mencis, partijas "Tēvzemes mantojums" valdes priekšsēdētājs Alfrēds Buls, IT projektu vadītājs Uldis Kurvīts, SIA "Tomsons" valdes loceklis Jurijs Tomass, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktors Vigo Račevskis un Diplomātiskā servisa medicīnas centra ārste Aija Tula-Rijkure.

Tāpat no "Latviešu nacionālistiem" startē partijas Ārlietu daļas vadītāja Elīna Tetere, Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskais asistents Egils Bisenieks, studente Anna Romanova, SIA "Lietas MD" operators Uldis Pāže, Valsts ieņēmumu dienesta inspektors Jānis Hvesko, SIA "Rīgas universālais terminālis" darbinieks Didzis Birznieks, Rīgas Zinātņu akadēmija tulks Viesturs Poga, solists Uldis Leiškalns un LU asociētais profesors Silvestrs Rubins.

Vēlēšanām līdz šim iesniegti 14 deputātu kandidātu saraksti, kuros kopā pieteikti 214 deputātu kandidāti. Kandidātu sarakstu iesniegšanas pēdējā diena būs rīt.

EP vēlēšanas notiks maija otrajā pusē.