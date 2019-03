Šis dokuments ir Jūrmalas bāriņtiesas lietvedībā jau aptuveni mēnesi esoša vēstule, ar ko šajā iestādē vērsusies V. Maligina meita, viņa atstātā mantojuma oficiālā aizgādne Irina Maligina.

Kā aprakstīts šajā dokumentā, pagājušā gada 25. maijā mantinieces pie notāra ar E. Maliginu ir noslēgušas vienošanos, kas paredzējusi: puses vienojas, ka atraitnei pienākošās neatņemamās daļas vērtība naudā ir 8,1 miljons eiro, ko viņai līdzīgās daļās – pa 2,7 miljoniem eiro katra noteiktā termiņā samaksās pārējās abas pārējās pilngadīgās mirušā farmācijas uzņēmuma "Olainfarm" saimnieka meitas un viņa nepilngadīgās meitas māte Signe Baldere-Sildedze.

Savu vienošanās daļu E. Maligina ir izpildījusi un atsaukusi tiesā iesniegto prasību par mantojuma atstājēja atstātā testamenta atzīšanu par spēkā neesošu. Savukārt pārējām mantiniecēm savu vienošanās daļu vajadzēja pildīt, noteiktos termiņos samaksājot pa 2,7 miljoniem eiro katrai. Piemēram, S. Balderei-Sildedzei savas meitas vietā šī summa bija jāsamaksā ne vēlāk kā 70 dienu laikā no brīža, kad notāre viņas meitai izsniegusi mantojuma apliecību.

Vienošanās noteiktie termiņi jau ir beigušies, taču solīto naudu V. Maligina atraitne tā arī nav saņēmusi. Kā izriet no vēstules bāriņtiesai, vienīgā, kas ir veikusi solīto 2,7 miljonu eiro iemaksu, bijusi I. Maligina. Savukārt pagājušā gada 2. oktobrī pie notāres sagatavots oficiāls paziņojums, ka S. Baldere-Sildedze no noslēgtās vienošanās vienpusēji atkāpjas.

„Es vienīgā no mantiniecēm izmaksāju vienošanās paredzēto naudas summu Elīnai Maliginai, tādējādi izpildot vienošanās prasības, kā arī respektējot ar likumu man uzlikto pienākumu. Signe Baldere-Sildedze to nav izdarījusi līdz pat šim brīdim, un tas nepārprotami norāda uz viņas nevēlēšanos rīkoties nepilngadīgās meitas interesēs, jo tiesvedība, kas tiks uzsākta pret Annu Emīliju Maliginu par naudas līdzekļu piedziņu no Elīnas Maliginas puses, nav bērna interesēs un ir absolūti finansiāli neizdevīgi bērnam,” prognozējamo notikumu gaitu bāriņtiesai aprakstījusi I. Maligina.

Pēc visa spriežot, sākoties tiesvedībai, no S. Balderes-Sildedzes nepilngadīgās meitas varētu tikt piedzīta lielāka summa nekā vienošanās noteiktie 2,7 miljoni eiro. I. Maliginas vēstulē bāriņtiesai norādīts, ka E. Maliginas prasījuma tiesības pret S. Balderes-Sildedzes meitu ir EUR 2 945 285, kam vēl jāpieskaita valsts nodeva nepilnu 15 tūkstošu eiro apmērā, kura tāpat pēcāk tiks piedzīta no nepilngadīgās meitas.

Kā zināms LA, bāriņtiesa pagaidām nekādus lēmumus šai sakarā nav pieņēmusi, vēsta Pietiek.com.