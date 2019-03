Saistībā ar EP vēlēšanām vēlētājiem izsūtīs vairāk nekā vienu miljonu informatīvu vēstuļu

Paziņojumā ir iekļauta informācija par EP vēlēšanu dienu, vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs iekļauts, vēlētāja kārtas numuru iecirkņa vēlētāju sarakstā, iecirkņa darba laiku vēlēšanu dienā un iepriekšējās balsošanas dienās, kā arī cita noderīga informācija.

Kopumā visu sagatavoto paziņojumu svars veido 17 tonnas. Lai nodrukātu šādu skaitu vēstuļu, nepieciešamas divas diennaktis. Paziņojumu drukāšanas process ietver datu apstrādi un drukas failu sagatavošanu, paziņojumu drukāšanu, un iepakošanu aploksnēs un iepakoto sūtījumu šķirošana pa pasta indeksiem.

Paziņojuma drukāšanas izmaksas ir 0,102 eiro bez PVN vienam vēlētājam, bet sūtījumu piegādes izmaksas - 0,215 eiro bez PVN vienam vēlētājam. Paziņojumu drukāšanu, aplokšņošanu un paziņojumu piegādi vēlētājiem nodrošinās ārpakalpojums.

Ja tuvāko divu nedēļu laikā vēlētājs paziņojumu nesaņem, savs vēlēšanu iecirknis jānoskaidro pašam, ko var izdarīt tiešsaistē PMLP mājaslapā vai zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālruni.

Paziņojumu ir ieteicams saglabāt līdz vēlēšanām, tomēr tas nav balsošanas dokuments, bet tam ir tikai informatīva nozīme. Balsošanas dokuments EP vēlēšanās ir pase vai personas apliecība (eID). Vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība, šajās vēlēšanās vēlētāja apliecība nav nepieciešama.

EP vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto vēlētāju sarakstus, un katrs balsstiesīgais pilsonis ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī, kurā balsot vēlēšanās. Vēlētāji vēlēšanu iecirkni var nomainīt līdz 7.maijam, izvēloties balsošanai jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu iecirkni var nomainīt elektroniski, tiešsaistē PMLP mājaslapā. Lai nomainītu iecirkni elektroniski, ir nepieciešams autentificēties.

Pieteikumu par iecirkņa maiņu var iesniegt arī klātienē jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai Latvijas pārstāvniecībā. Nepieciešams uzrādīt pasi vai personas apliecību.

CVK norādīja, ka pastāv tendence, ka cilvēki arvien vairāk izmanto iespēju nomainīt iecirkni elektroniski. CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars minēja, ka ir grūti izmērīt to, kā vēlētāju aktivitāti ietekmē tas, ka vēlētāji drīkst balsot tikai vienā konkrētā iecirknī. "Socioloģiskie pētījumi rāda, ka daudz lielāka ietekme vēlēšanās ir, piemēram, faktoram, ka vēlētājs nezina par ko balsot vai domā, ka viņa balss neko neizšķir," teica Cimdars.

EP vēlēšanās arī būs iespēja nobalsot iepriekš. Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas. 22.maijā būs iespējams nobalsot no plkst.17 līdz plkst.20, 23.maijā - no plkst.9 līdz plkst.12, kā arī 24.maijā - no plkst.10 līdz plkst.16.

Vēlētāji, kuri vēlēšanu iecirknī nevar nokļūt veselības stāvokļa dēļ, šo vēlētāju aprūpētāji, vai vēlētāji, kuri aprūpē slimu bērnu, no 20.maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Lai izmantotu šo iespēju, vēlētājam vēlēšanu dienā jāatrodas sava iecirkņa teritorijā.

Izņēmums ir vēlētāji slimnīcā, kuri balsošanu slimnīcā no 20.maija varēs pieteikt vēlēšanu iecirknī, kas apkalpos attiecīgo slimnīcu. Balsošana slimnīcā tiks organizēta iepriekšējās balsošanas dienās un vēlēšanu dienā vēlētājiem, kuri slimnīcā nokļūs pēc iepriekšējās balsošanas beigām.

Iepriekšējās balsošanas dienās balsošana tiks organizēta arī ieslodzījuma vietās. Tāpat balsošana tiks organizēta arī karavīriem un zemessargiem, kuri pilda dienesta pienākumus starptautisko operāciju rajonos.

Savukārt Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo ārvalstīs, EP vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu vai kādā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem. Gan pasta balsošanai, gan balsošanai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs jāreģistrējas iepriekš.

Pasta balsošanai iespējams reģistrēties no 16.marta līdz 13.aprīlim Latvijas pārstāvniecībās, no 16.marta līdz 25.aprīlim pasta balsošanas iecirknī Rīgā, CVK telpās, kā arī no 16.marta līdz 25.aprīlim tiešsaistē PMLP mājaslapā. Tikmēr balsošanai iecirknī ārvalstīs jāreģistrējas no 16.marta līdz 7.maijam Latvijas pārstāvniecībās, jebkurā dzīvesvietas deklarēšanas iestādē Latvijā vai tiešsaistē PMLP mājaslapā.

EP vēlēšanās Latvijā drīkst piedalīties arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu vēlētāji, kuri uzturas Latvijā un ir reģistrēti Latvijas iedzīvotāju reģistrā. Lai izmantotu balsstiesības Latvijā, šiem vēlētājiem līdz 25.aprīlim jāiesniedz pieteikums CVK.