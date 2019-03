Februārī skatītākais televīzijas kanāls bija LTV1

Otrs skatītākais kanāls 2019.gada februārī bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 9,1%, bet trešais skatītākais kanāls bija "PBK", kuram veltīti 8,3% no kopējā TV skatīšanās laika.

Februārī salīdzinājumā ar janvāri LTV1 skatīšanās laika daļa augusi par 0,5 procentpunktiem, kamēr TV3 skatīšanās laika daļa palielinājusies par 0,7 procentpunktiem, bet kanāla "PBK" skatīšanās laika daļa kāpusi par 0,4 procentpunktiem.

"Kantar TNS" mediju klientu direktors Oskars Rumpēters atzīmēja, ka TV vērošanai ar nobīdi laikā februārī veltīts 8,1% no kopējā TV skatīšanās laika. Vidēji dienā TV skatītāji pie televizora ir pavadījuši četras stundas un 43 minūtes, kas ir par divām minūtēm mazāk nekā 2018.gada februārī.

Vienlaikus skatītāko raidījumu pirmajā vietā ierindojās "Nekā personīga" kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 8,6% jeb 160 900 Latvijas iedzīvotāju. Topa otrajā vietā bija TV3 seriāls "Radiņi", kuru vēroja vidēji 7,5% jeb 140 800 skatītāju. Savukārt topa trešajā vietā ierindojās raidījums "de facto" kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 7,3% jeb 137 000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā - līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.