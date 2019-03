"Orkla Confectionery&Snacks Latvija" sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Lineta Mikša pastāstīja, ka tuvākā gada laikā abus uzņēmumus vēl nav plānots juridiski apvienot, bet nākotnē tas notiks. Sākotnēji abus uzņēmumus plānots apvienot organizatoriski, izveidojot vienotu zīmolu preču organizāciju Latvijā ar nosaukumu "Orkla Latvija" - apvienotā organizācija sāks strādāt šā gada otrajā pusē.

Uzņēmumu apvienošanas process uzsākts, izveidojot vienu organizācijas vadības komandu. Par jaunās organizācijas "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētāju apstiprināts Toms Didrihsons, kuram ir vairāk nekā 15 gadu pieredze "Orkla" uzņēmumos Latvijā. Līdz šim viņš bija "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" valdes priekšsēdētājs, kā arī iepriekš ir strādājis dažādās vadības līmeņa pozīcijās "Orkla Foods Latvija". Jaunā vadības komanda darbu sāks 2019.gada 29.martā.

"Apvienojot abus uzņēmumus, mēs radām spēcīgu platformu nākotnes izaugsmei. Mēs kļūsim par līderi plaša patēriņa zīmolu preču segmentā Latvijā ar daudzveidīgu sortimentu, radot arvien jaunus, inovatīvus un augstākās kvalitātes produktus. Apvienošana mums sniegs iespēju strādāt efektīvāk kā vienotai komandai, vienlaikus nodrošinot pamatu straujākai izaugsmei un veicinot sinerģijas," teica Didrihsons.

No darba aiziet Lolita Bemhena

"Orkla" pārstāvji pastāstīja, ka "Orkla Foods Latvija" valdes priekšsēdētāja Lolita Bemhena nolēmusi meklēt jaunus izaicinājumus ārpus "Orkla". Viņa turpinās strādāt "Orkla Foods Latvija" līdz šā gada vasarai un palīdzēs apvienošanas procesa norisē.

"Biju līdzdibinātāja "Spilvai" 1992.gadā, kas sākumā bija mazs uzņēmums, bet mums izdevās sasniegt lieliskus rezultātus un augt - gan pirms, gan pēc pievienošanās "Orkla" ģimenei 2004.gadā. Es esmu pārliecināta, ka šis ir īstais brīdis pārmaiņām manā dzīvē. Es turpmāk vēlos vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni, pievērsties dažādiem hobijiem, kā arī rūpēties par savu veselību un labsajūtu, bet vēlāk, iespējams, es meklēšu jaunus izaicinājumus gan personīgi, gan profesionāli," uzsvēra Bemhena.

"Orkla" pārstāvji informēja, ka pagaidām nav plānots samazināt abu uzņēmuma darbinieku skaitu, taču šāda iespēja nav izslēgta nākotnē.

"Orkla Latvija" apvienos divus uzņēmumus "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" un "Orkla Foods Latvija", kuru kopējais apgrozījums pagājušajā gadā bija 112,6 miljoni eiro.

Jau vēstīts, ka "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" konsolidētais apgrozījums 2017.gadā bija 81,196 miljoni eiro, kas ir par 4,3% vairāk nekā 2016.gadā, bet koncerna peļņa bija 3,128 miljoni eiro.

"Orkla Confectionery&Snacks Latvija" ir dibināta 2009.gadā un ir viens no vadošajiem šokolādes un konditorejas izstrādājumu, kā arī uzkodu ražošanas uzņēmumiem Baltijas valstīs. "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" pārstāv zīmolus "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu Čipsi", "The Original Taffel Snacks" un "Pedro". Kopumā "OrklaConfectionery&Snacks Latvija" eksportē produkciju uz teju 30 pasaules valstīm, tostarp Vāciju, Izraēlu, Krieviju, Lielbritāniju, ASV, Kanādu un Baltkrieviju.

Savukārt "Orkla Foods Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 31,517 miljoni eiro, kas ir par 5,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa palielinājās par 6,2% - līdz 2,304 miljoniem eiro.

Tāpat vēstīts, ka "Orkla Foods Latvija" 2016.gadā sāka vērienīgu projektu saistībā ar strukturālām izmaiņām visās "Orkla Foods" ražotnēs Baltijas valstīs. Projekta galvenais mērķis bija veikt rūpnīcu specializāciju, padarot tās efektīvākas noteiktu produktu grupu ražošanā. Saistībā ar šo projektu "Orkla Foods Latvija" ražotne Babītes novadā specializējusies mērču un majonēzes ražošanā, kļūstot par šo produktu ražotāju ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas un Somijas tirgiem.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "OrklaConfectionery and Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "OrklaFoods Latvija".