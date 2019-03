Vairākkārt Kurzemes mēroga sacensībās savulaik titulētie pauerliftinga jeb spēka trīscīņas meistari joprojām dažiem kuldīdzniekiem kā “tetovēti muskuļu kalni” iedveš bijību un bailes, kaut nu atrodas aiz restēm viņpus okeāna. Aptaujātie treniņu un klases biedri, tostarp arī Saeimas deputāte, bijusī finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola par abiem spēka mitriķiem neko sliktu nesaka – viņi esot bijuši izpalīdzīgi un draudzīgi puiši. Kuldīgas laikraksts “Kurzemnieks”, kurš iztaujājis abu apsūdzēto paziņas, raksta: “Visi nevēlējās runāt atklāti, nosaucot vārdu, bet vairāki attiecās runāt vispār, dažkārt paužot bažas par savu dzīvību”.

Jauns.lv jau rakstīja, ka ASV vadītā starptautiskajā operācijā aizturēja desmit cilvēkus, tostarp arī vairākus Latvijas valstspiederīgos. No tiem Kuldīgā arestēti divi savulaik titulēti spēkavīri – Mārtiņš Apškalns un Igors Pirins, kuri izcīnījuši ne mazums godalgu un pat titulēti kā Kuldīgas novada sporta laureāti. Citi afēristi aizturēti Rīgā (Sergejs Logins), Viļņā (Diāna Maksimoviča, Vladislavs Zapoļskis), Pāvils Berncs (Helsinkos) un Ņujorkā (Jānis Berns, Raitis Grigorjevs, Agris Petrovs, Valters Volksons).

Vērienīgā krāpšanas shēma: atver viltus firmu kontus

Kā ziņo Ņujorkas dienvidu apgabala federālais prokurors Džefrijs S. Bermans, tad noziedzīgais grupējums ar krāpšanu nodarbojies vismaz no 2016. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim, no labticīgiem retro automobiļu kolekcionāriem izkrāpjot simtiem tūkstošu ASV dolāru.

“Kurzemnieks” raksta, ka bandas dalībnieki bija sadalīti vairākās pakāpēs: līderi, menedžeri, uzraugi un “naudas mūļi”. Pēdējo uzdevums bija atvērt viltus kontus un no tiem izņemt naudu. Viens no kuldīdzniekiem, kura vārds apsūdzības tekstā netiek nosaukts, pratināšanā atzinies, ka viņa viens no uzdevumiem bijis no bankām izņemt naudu un to nodot tālāk. Ieraksti ASV Uzņēmumu reģistrā liecina, ka Apškalns, piemēram, Ņujorkā reģistrējis uzņēmumu “Kasis Corp”.

Aizokeāna likumsargi vēsta, ka apsūdzētie kļuvuši runīgi un tagad atklāj savas darbības shēmas, tādējādi cerot sev samazināt sodu, kas varētu būt pat vairāki desmiti gadu aiz restēm.

Shēma bijusi šāda: krāpnieki, uzdoties par retu un antīku spēkratu īpašniekiem, auto kolekcionāriem centušies notirgot šos automobiļus. Dibinājuši viltus transporta uzņēmumus un atvēruši bankās kontus, uz kuriem prasījuši pārskaitīt naudu par auto nogādāšanu Amerikā. Krāpniecība ilgusi vismaz no 2016. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim. FIB izmeklēšana ilgusi divus gadus.

Tādējādi izkrāpti simtiem tūkstošu ASV dolāru. Kāds kolekcionārs samaksājis 78 000 dolārus par “Teslu”, cits 14 000 par lauksaimniecības iekārtu, kāds atkal 55 000 par “Mercedes Benz”, bet vēl kāds apkrāptais 17 000 par motociklu un tā tālāk. Nauda pārskaitīta uz “čaulas kompāniju” kontiem ASV, Lietuvas un Latvijas bankās.

“Kurzemnieks” raksta: “Daudzi naudu neatgūs, bet dažiem vēl ilgi būs jāmaksā aizņēmums par neesošu mantu”. Cietušie ir gan bankas, gan privātpersonas.

Ņujorkas dienvidu apgabala prokurors Bermans saka: “Ticot, ka norēķinās par retām automašīnām cietušie milzu summas nosūtīja viltus transporta firmām, kas bija tikai līdzeklis, kā izsūknēt nelikumīgu peļņu. Bet, pateicoties likumsargiem Ņujorkā, Latvijā, Lietuvā un Somijā, ienesīgā avantūra ir gala”.

Abi Kuldīgā arestētie krāpnieki, kuri pat bija saņēmuši Kuldīgas sporta laureāta titulu, pirms vairākiem gadiem no sporta aprites pazuda un, pēc visa spriežot, nostājās uz noziedzības ceļa. Apškalns, piemēram, jau 2013. gadā Gērnsijas salā (Lielbritānija) tika apcietināts un uz četriem gadiem notiesāts ar brīvības atņemšanu par krāpšanos ar kredītkartēm un naudas atmazgāšanu. Viņš tika apsūdzēts 13 epizodēs, kurās kopumā izkrāpa 210 000 sterliņa mārciņu (240 000 eiro) no 2010. līdz 2012. gadam.

“Bija draudzīgi un patīkami puiši”

Kuldīgas spēkavīrs Mārtiņš Apškalns, kurš bija veiksmīgs sportists, ne pirmo reizi par apjomīgu krāpšanu nonācis aiz restēm. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kuldīgas žurnālisti iztaujājuši abu kādreizējo sportistu treniņa un klases biedrus, kuri pārsvarā par viņiem neko sliktu nevarēja pateikt. Lūk, daži citāti:

Saeimas deputāte Dana Reizniece-Ozola (Pirina klasesbiedrene): “Skolā Igors bija aktīvs puisis, izpalīdzīgs. Man tas ir pārsteigums, ka iekļuvis aizdomās turamo lokā. Mums bija pozitīva, spēcīga klase, visi labi mācījāmies”.

Borghilde Sokolovka (Pirina latviešu valodas skolotāja Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā): “(Viņš) bija ļoti pieklājīgs jauneklis. Nemācījās izcili, taču centās gan. Mums bija labas attiecības”.

Viesturs Eidemanis (abu treniņu biedrs): “Zināju vai nezināju par abu darbībām – tam nav nozīmes. Varbūt man šī ziņa bija pārsteigums. Katrs pelna, kā māk. Tikpat labi var paskatīties augšup – uz Saeimu, deputātiem, ministriem. Viņi visādi darās”.

Gvido Treimanis (futbola treneris): “Pie manis trenējusies teju visa Kuldīga. Arī Mārtiņš Apškalns un Igors Pirins. Futbolā supertalanti nebija, bet attieksme pret treniņiem bija laba, īpaši Apškalnam. Kādam audzēknim rezultāti bija labāki, bet tāds paiet garām nepasveicinot, bet Igors un Mārtiņš bija no tiem, kuri satiekot vienmēr apjautājās, kā klājas. Brīnos, ka abi rīkojušies tik bezprātīgi. Cilvēks pēc būtības ir raksturā pavājš”.

Kāds pauerliftinga pārstāvis, kurš nevēlējās atklāt savu vārdu: “Tas, ka apsūdzētie dzīvo pāri saviem līdzekļiem, bijis redzams, īpaši pēdējā gada laikā. Kā cilvēki abi kuldīdznieki bijuši draudzīgi un patīkami. Sports kā nopietnāka ikdienas daļa bijusi Apškalnam. Viņam arī savā laikā bijuši augstvērtīgi sasniegumi. Kāpēc abi aizgājuši pa noziedzības ceļu? Viegla nauda vienmēr ir vislielākais stimuls”.

Andis Kaspars ( Pasaules pauerliftinga komitejas prezidents Latvijā): “Kuldīdznieki pauerliftingā ir spēcīgi. Spiešanā izcēlās Igors Pirins, Mārtiņš Apškalns un Viesturs Eidemanis. Apškalnam bija vieni no labākajiem rezultātiem Latvijā. Par Apškalnu mūsu aprindās runāja jau pirms kāda laika, kad viņam bija nepatikšanas Anglijā Kamēr viņš tur atradās apcietinājumā, Pirins tikmēr braukāja uz sacensībām. Pēc tam parādījās Apškalns, nostartēja vienās sacensībās, un tas arī bija viss. Tā ir paša cilvēka vēlme – kā izsisties”.

Ne pirmie autokrāpnieki ASV no Latvijas

Jāteic, ka krāpšanās ar retro automobiļu tirdzniecību ir savdabīgs latviešu rūpals Ņujorkā. Jau pērnā gada jūlijā Ņujorkas prokuratūra apsūdzēja 25 cilvēkus par vērienīgu krāpniecības shēmu - internetā tika izvietoti sludinājumi par klasisko automašīnu pārdošanu, izkrāpjot no “pircējiem” vairāk nekā 4,5 miljonus dolāru (3,9 miljonus eiro). Apsūdzēto vidū starp Krievijas, Gruzijas, Azerbaidžānas, Kazahstānas, Ukrainas, ASV un Turcijas pilsoņiem bija arī divi latvieši - Kārlis Vītols un vēl kāds vārdā nenosaukts mūsu tautietis.

Toreiz ASV Tieslietu ministrija informēja: “No 2016. gada novembra līdz 2018. gada jūlijam apsūdzētie īstenoja plašu krāpniecisku shēmu, kuras gaitā parasti tēloja legālus automašīnu tirgotājus, piekrāpa upurus, liekot samaksāt par šīm automašīnām, izņēma naudu bankās pa visu valsti un peļņu izveda ārpus Savienotajām Valstīm”.