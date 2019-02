“Fonda “Rīgas Jūrmalas mūzikas festivāls” (RJMF) darbības mērķis ir veidot klasiskās mūzikas notikumus, kas popularizēs Latviju pasaulē kā nozīmīgu klasiskās mūzikas tūrisma galamērķi Ziemeļeiropā. Pēc valsts simtgades bagātīgā muzikālā piedāvājuma jaunais festivāls turpinās augsta līmeņa viesmākslinieku koncertu tradīcijas - četras nedēļas nogales Latvijā izskanēs pasaules līmeņa orķestru koncerti ar leģendāriem diriģentiem un izciliem solistiem, kā arī solokoncerti un jauno, nākotnes zvaigžņu īpašie dienas koncerti. Latvijai un reģionam šis ir jauns, nepieredzēts festivāla koncepts,” stāsta mūzikas festivāla RĪGA JŪRMALA izpilddirektore Zane Čulkstēna. “Jau šobrīd varam teikt, ka ļoti lielu interesi izraisa abi Bavārijas Radio simfoniskā orķestra un Izraēlas filharmonijas orķestra koncerti.”



RJMF2019 organizatori ir pārliecināti par nepieciešamību nodrošināt pasākumu pieejamību iespējami plašai auditorijai – biļešu cenas uz koncertiem ir sākot no EUR 10 uz jauno talantu koncertiem Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē un Lielajā Ģildē, sākot no EUR 15 uz koncertiem Dzintaru koncertzālē un sākot no EUR 20 uz Bavārijas Radio simfoniskā orķestra koncertiem Latvijas Nacionālajā operā. Pensionāriem, studentiem un akadēmisko mūzikas iestāžu pārstāvjiem biļešu cenām tiks piemērotas īpašas atlaides.

Apmeklētājiem būs iespēja iegādāties arī nedēļas nogales abonementus. Katrā abonementā ietilpst visi festivāla piedāvātie koncerti konkrētajā nedēļas nogalē (piemēram, iegādājoties abonementu uz koncertiem no 19. līdz 21. jūlijam, varēs apmeklēt abus Bavārijas Radio simfoniskā orķestra un Marisa Jansona koncertus, vijolnieka Juliana Rahlina un pianista Rūdolfa Būhbindera koncertu, kā arī divus solokoncertus - Lukasa Ģeņuša un Martina Džeimsa Bartleta koncertus). Katrs abonementa īpašnieks koncertu starpbrīžos tiks aicināts uz šampanieša glāzi īpašajā viesu zonā. Abonementus var iegādāties uz fiksētām sēdvietām četrās cenu kategorijās: EUR 350 un 150.

RJMF2019 ietvaros četras nedēļas nogales Latvijā muzicēs tādi orķestri un pasaulslaveni diriģenti kā Bavārijas Radio simfoniskais orķestris un Mariss Jansons (19. un 21.07.), Izraēlas filharmonijas orķestris un Zubins Meta (24. un 25.08.), Londonas simfoniskais orķestris un Džanandrea Noseda (30. un 31.08.) un Krievijas Nacionālais orķestris un Mihails Pļetņovs (18.08.). Atskaņos solo, kā arī sniegs solokoncertus daudzas akadēmiskās izpildītājmākslas zvaigznes – pianisti Rūdolfs Buhbinders (20.07. un 21.07.), Marejs Peraija (24.07.), Juidzja Vana (25.08.) un Sondžins Čo (30.08.), vijolnieks Julians Rahlins (19.07.) un Vadims Repins (31.08.), čellists Miša Maiskis (16.08.), tenors Jozefs Kaleja (17.08.). Dienas koncertus sniegs jaunie talanti, kuru sasniegumu kontā ir uzvaras prestižos starptautiskos koncertus un dažādu organizāciju nominācijas “Gada jaunais mūziķis” – pianisti Jans Ļiseckis (23.08.), Liks Debargs (01.09.), Deniss Kožuhins (24.08.), Luks Geņušs (20.07.) un Mārtins Džeims Bārtlets (21.07.), čellists Edgars Moro (01.09.), vijolniece Aleksandra Konunova (25.07.), baritons Bendžamins Apls (18.08.), soprāns Dzjina Fana (30.08.), ģitārists MILOŠ (17.08.).

Festivāla programma un vairāk informācijas par festivāla norisi ir pieejama RJMF2019 mājas lapā www.riga-jurmala.com.

No 19. jūlija līdz 1. septembrim Rīgā un Jūrmalā viesosies vadošie pasaules simfoniskie orķestri un diriģenti, būs iespēja klausīties simfoniskās, kamermūzikas un solokoncertus, kā arī iepazīt akadēmiskās mūzikas izpildītājmākslas zvaigznes un jaunos talantus. RJMF2019 mākslinieciskās koncepcijas autori ir Verbjē mūzikas festivāla dibinātājs un vadītājs Martins Engstēms un producents Migels Estebans. RJMF2019 rīko fonds “Rīgas Jūrmalas mūzikas festivāls”, kura darbības mērķis ir veidot klasiskās mūzikas notikumus, kas popularizē Latviju pasaulē kā nozīmīgu klasiskās mūzikas tūrisma galamērķi Ziemeļeiropā.