Izmaiņas paredzētas 204.maršrutā "Centrs-Jugla", 206.maršrutā "Autoosta-Mežciems", 209.maršrutā "Purvciems-Rumbula", 214.maršrutā "Centrālā stacija-Dreiliņi", 238.maršrutā "Imanta-Pļavnieki", 241.maršrutā "Centrālā stacija-Lidosta", 263.maršrutā "Mežciems-Šampēteris", 322.maršrutā "Centrālā stacija-Lidosta" un 336.maršrutā "Baznīcas iela-Zolitūde".

Ņemot vērā, ka darba dienās liela daļa pasažieru ir vairākkārt ierosinājuši pēdējo "Centrs-Jugla" reisu no centra izpildīt vēlāk, no 2.marta šī maršruta minibuss no centra virzienā uz Juglu izbrauks plkst.21.10, nevis kā līdz šim plkst.20. Dienas vidū, kad pasažieru ir mazāk, kustības intervāls tiks palielināts no 20 minūtēm līdz 25-30 minūtēm.

Savukārt 206.maršrutā "Autoosta-Mežciems" mainīsies kustības saraksts darba dienās. Maršruta "Purvciems-Rumbula" minibusu kustības saraksti mainīsies dienas vidū, lai nodrošinātu pasažieriem iespēju nokļūt vienā vai otrā virzienā pa dienas vidu, kad nekursē 49.maršruta autobuss. Svētdienās minibusi kursēs ar lielāku intervālu, kā arī samazināsies reisu skaits.

Biežāk un ar mazāku intervālu dienas vidū kursēs 214.maršruta "Centrālā stacija-Dreiliņi" minibusi, savukārt 233.maršruta "Centrs-Ziepniekkalns" minibusiem tiks mainīti reisi darba dienās.

Maršrutā 238."Imanta-Pļavnieki" izmaiņas būs gan darba dienu, gan brīvdienu sarakstos, turklāt tiks samazināts reisu un minibusu skaits. Savukārt 241.maršrutā "Centrālā stacija-Lidosta" tiks mainīts kustības saraksts darba dienām.

Lai piedāvātu pasažieriem ērtākos laikos minibusu satiksmi, 263.maršruta "Mežciems-Šampēteris" minibusiem tiks mainīti kustības saraksti no plkst.7 līdz 10 un no plkst.17 līdz 19, mainot reisu laikus.

Tāpat no 2.marta būs izmaiņas 322.maršruta "Centrālā stacija-Lidosta” minibusā, kam brīvdienu sarakstā būs nelielas izmaiņas pēc plkst. 20.30, lai pasažieriem, kuri izmanto lidostas pakalpojumus, nodrošinātu nokļūšanu uz pilsētas centru vēlajās vakara stundās.

Lai nodrošinātu vienmērīgu intervālu starp minibusu kursēšanas grafikiem, būs izmaiņas atsevišķos 336.maršruta "Baznīcas iela-Zolitūde" minibusu reisos.

