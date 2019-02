Kā sacīja Burovs, ko vairāk teikt par Amerika iespējamo lēmumu kandidēt EP varēšot tikai pēc šovakar gaidāmās valdes sapulces. "Ja viņš tiešām gribēs to darīt - es viņa lēmumu respektēšu. Tomēr viņš viennozīmīgi paliks partijas valdes priekšsēdētājs un no partija neaizies. Daudzi politiķi strādā gan Eiropā, gan pie mums, tas nebūtu nekas jauns," sacīja vicemērs.

Komentējot to, kā šāds lēmums varētu ietekmēt partijas darbu nākotnē, Burovs sacīja, ka "tas nebūs ne pluss, ne mīnuss, bet gan kaut kas jauns". "Es jebkurā gadījumā redzu viņu kā pirmo cilvēku partijā, kā saraksta līderi nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Cik zinu, tad arī viņš nepieļauj domu iet prom, ielīst kaut kur ēnā Briselē un aizmirst par to, kas notiek Rīgā. Viņa iekļūšana EP pat varētu būt zināms lobijs visām pašvaldībām Latvijā. Mēs partijā turpināsim strādāt," izteicās Burovs.

Runājot par to, vai Amerika un Nila Ušakova (S) "aizrotēšana" uz Eiropu nesarežģītu arī partiju iespējas iegūt vēlētāju atbalstu nākamajās pašvaldību vēlēšanās, vicemērs norādīja, ka par to esot spriest pāragri. Nākamās pašvaldību vēlēšanas Latvijā notiks pēc vairāk nekā diviem gadiem.

Andris Ameriks un Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. (Foto: LETA)

"Es domāju, ka viņi abi ir jāvērtē atsevišķi, taču par to varēs runāt tikai pēc EP vēlēšanām. Varbūt ievēlēs vienu no viņiem, varbūt abus, varbūt vispār nevienu, to mēs nezinām," sacīja deputāts.

Tikmēr GKR Rīgas domes frakcijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko pauda, ka par situāciju partijā būšot gatavs runāt tikai pēc valdes sēdes. "Pagaidām zinu tikpat daudz, cik rakstīts medijos. Valdes sēdē viņš mums arī pastāstīs - vai tiešām vēlas kandidēt. Ja jā - tad kāda ir viņa motivācija un kā viņš iedomājas šo visu īstenot. Tad arī varēšu ko vairāk komentēt," pauda Stepaņenko.

Kā ziņots, par Amerika dalību EP vēlēšanās partijas "Gods kalpot Rīgai" valde lems šovakar.

Sākotnēji "Saskaņas" valde kā EP saraksta līderi izvirzīja Vjačeslavu Dombrovski, tomēr LTV ziņo, ka Rīgas mērs Nils Ušakovs un Ameriks abi kandidēšot EP vēlēšanās. Ja Ušakovs tiks apstiprināts par EP saraksta līderi, tad Vjačeslavs Dombrovskis (S), visticamāk, nekandidēs.

Partijas "Saskaņa" Saeimas frakcijas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis. (Foto: LETA)

Savukārt laikraksts "Neatkarīgā" vēsta, ka Rīgā valdošā partija "Saskaņa" šonedēļ valdes sēdē varētu izvērtēt iespējas partijas līderi Ušakovu Rīgas mēra krēslā nomainīt ar Rīgas domes Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāju Baibu Rozentāli.

"Saskaņas" priekšsēdētāja vietnieks Jānis Urbanovičs gan vēl atturējies vērtēt, vai Ušakova dalība EP vēlēšanās būtu pareizs solis, piebilstot, ka valdes sēdē visi šie jautājumi tiks izrunāti. "Viņiem vispirms ir jāformulē priekšlikums valdei," sacīja politiķis, piebilstot, ka "Saskaņas" valdes sēde notiks ceturtdien, 28.februāra, vakarā.

Priekšlikumus par EP kandidātiem izvirzot nodaļas, bet Rīgas nodaļas priekšlikumi vēl tiekot gaidīti.

Ameriks pēc "Rīgas satiksmes" korupcijas skandāla sākšanās Rīgas vicemēra vietu izvēlējās atstāt pats, šo krēslu atvēlot Oļegam Burovam.