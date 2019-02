Aktivizējušies krāpnieki, kuri ar e-pastiem un sms mēģina izdibināt bankas karšu informāciju 

Izsūtītajos e-pastos cilvēkiem tiek paziņots par to, ka viņi it kā tikuši izraudzīti dalībai izlozē, kurā iespējams laimēt tādas elektroniskas ierīces kā “Samsung Galaxy S9”, “Apple iPhone XS” un “iPad Air 2”.



Dalībai tiek pieprasīts ievadīt bankas kartes informāciju – kartes numuru, CVV kodu un termiņu.



Veikals aicina neuzķerties



“1a.lv” pārstāvji informē, ka veikals šādas kampaņas pašlaik neorganizē un, nedz ar e-pastu, nedz SMS palīdzību šāda veida informāciju neizplata.



“Krāpnieku izsūtītajos e-pastos ir iekļautas saites uz vietni, kura vizuāli nedaudz atgādina “1a.lv” veikala mājaslapu, taču, ieskatoties interneta pārlūka adreses lauciņā, redzams, ka patiesībā vēstules saņēmējs ir aizvests uz citu vietni, kurai nav nekādas saistības ar “1a.lv” veikalu,” informēja “1a.lv” sabiedrisko attiecību speciāliste Elīne Liepiņa.



Veikals aicina cilvēkus uzmanīties no viltvāržu paziņojumiem un nekādā gadījumā neizpaust tajos pieprasīto bankas informāciju.



“1a.lv” ir lielākais un pieredzes bagātākais interneta veikals Latvijā, kas darbojas kopš 2002. gada. Uzņēmuma interneta veikali strādā arī Lietuvā un Igaunijā.



Par klientu servisa augsto kvalitāti un progresīvo izaugsmi uzņēmums saņēmis tādu pasaulē zināmu ražotāju kā “Intel”, “Asus”, “Microsot”, “MSI” un “DELL” apbalvojumus. “1a.lv” ir arī tādu kosmētikas zīmolu, kā “Loreal”, “Maybelline” un “Max Factor” interneta oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs.

