Filmas oriģinālvalodā – angļu – šis teksts bija, subtitros latviešu valodā - arī, bet krievu valodas tulkojumā teksts tika izlaists: tulkotājs vienkārši šo stāsta fragmentu neiztulkoja. Pārtrauca tulkošanu un pēc kāda laika atkal to atsāka, it kā stāstījuma par padomju karavīru zvērībām nebūtu bijis. Tādējādi tika noklusēti krievu publikai nepatīkami fakti un to var tulkot kā cenzūru, lai nesaniknotu krievu skatītājus. Formāli jau likums netika pārkāpts, jo tulkojums valsts valodā tika nodrošināts. Vienlaikus krievu skatītājiem tika „atņemta” vēsturiskā patiesība.

Vēsturnieki lēš, ka Otrā pasaules beigu posmā padomju karavīri-„atbrīvotāji” Berlīnē un citos ieņemtajos Vācijas apgabalos izvaroja ap 2 miljoniem vācu sieviešu. Nenotikušais tulkojums izraisījis arī plašu diskusiju sociālos tīklos:

Vai Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) šo faktu ir piefiksējusi un to izmeklēs? NEPLP pārstāvis Klāvs Radziņš portālam Jauns.lv skaidroja:

„Programma “Viasat History” ir licencēta „Ofcom” (Lielbritānijas mediju regulators) un ir Apvienotās Karalistes jurisdikcijā. Programma pakļaujas Apvienotās Karalistes normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to uz programmu nav attiecināmi Latvijas Republikas normatīvie akti, tai skaitā par tulkojuma nodrošināšanu. NEPLP uzdevums ir uzraudzīt to, vai Latvijas Republikas jurisdikcijā esošie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ievēro elektronisko plašsaziņas līdzekļu noteiktās programmu valodas prasības”.

Te jāteic, ka „Ofcom” ir reģistrēti vairāki Krievijas televīzijas kanāli, kurus pārraida Latvijas kabeļoperatori, tostarp „REN TV” un „NTV Mir”. Krievijas kanāli Lielbritānijā tiek reģistrēti tādēļ, ka tur tos legalizēt ir mazāk birokrātiski nekā Latvijā un pēc tam tos var pārraidīt visā Eiropas Savienībā. Pēc Breksita, iespējams, krieviski raidošajiem kanāliem, lai tos vārētu pārraidīt ES būs jāreģistrējas kāda no citām ES valstīm.

Bet tas, ka Lielbritānijā reģistrētie krievu kanāli nedraudzējas ar objektivitāti, ir bijis temats arī Latvijas un Lielbritānijas augstākā līmeņa sarunās. Pagājušā gada augustā Lielbritānijas ārlietu ministrs Džeremijs Hants vizītes laikā Latvijā tikās ar mūsu ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču un pārrunāja cīņas metodes pret Krievijas propagandu „Ofcom” reģistrētajos Krievijas televīzijas kanālos. Mēnesi vēlāk briti paziņoja, ka necietīs krievu televīziju iejaukšanos Latvijas politikā. Savukārt februāra vidū „Ofcom” paziņoja, ka reaģējot uz NEPLP iesniegumu par neobjektīviem sižetiem, varētu tikt sodīts Lielbritānijā reģistrētais televīzijas kanāls „NTV Mir Baltic”. Savukārt pērnā gada nogalē „Ofcom” paziņoja, ka plāno sodīt telekanālus „REN TV” un „NTV Mir” par objektivitātes principu pārkāpšanu.

