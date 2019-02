„Līdzīgas izmaiņas likumdošanā veiktas Zviedrijā, kā vienu no argumentiem minot kaitējumu, kāds tiek nodarīts videi,“ skaidro LZP valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars. Vienlaikus viņš uzsver, ka šobrīd pirotehnikas izmantošanas haosu īpaši var vērot Ziemassvētku un Jaunā gada svinību laikā, taču vienlaikus šodien pieaug tendence salūtu organizēt, atzīmējot gan bērnu vienu gadu dzimšanas dienas, gan uzņēmumu jubilejas.

„Salūtu radītie trokšņi būtiski ietekmē gan mājdzīvniekus, gan arī lauksaimniecības dzīvniekus. Būtisks kaitējums tiek nodarīts videi, kā arī salūtu laikā traumas gūst cilvēki (2017. gadā cietuši 12, bet 2018. gadā 3 cilvēki)). Mūsuprāt, dažu sekunžu troksnis nav tā vērts, lai ciestu cilvēki, vide un dzīvnieki,” uzsver E.Tavars.

Kopš 2016. gada 1. janvāra Latvijā stājies spēkā Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums, kurā noteikts, cik tālu no ēkām drīkst ierīkot salūta šaušanas vietu – tie ir 100 metri, līdz ar to, sakārtojot jautājumu par pirotehnikas lietošanas kārtību, svarīgi ir noteikt stingrākus kritērijus arī juridiskajām personām.

E.Tavars: “Ņemot vērā mūsdienās arvien jaudīgāko raķešu radīto troksni, kur nu vēl ugunsbīstamību un piesārņojumu, 100 metri no ārstniecības iestādēm, pansionātiem, skolām, bērnudārziem, dažādām iestādēm, kā arī no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem ir daudz par maz.

Jāņem vērā, ka uguņošanas raķetes veido daudzveidīgu ķimikāliju klāstu, no kurām daudzas ir cilvēkiem kaitīgas Daudzās uguņošanas raķetēs esošās ķimikālijas ir arī noturīgas vidē un tik ātri vai nekad nepazūd. Piemēram, nekvalitatīvi sagatavotu raķešu atliekas ir ugunsbīstamas, kā arī pēc sadegšanas augsnē joprojām uzkrājas kaitīgas ķīmiskās vielas.”

Tieši tāpēc E. Tavars uzskata, ka nepieciešamas diskusijas ar ekspertiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par pirotehnikas iegādes un izmantošanas aizliegumu privātpersonām, kā arī stingrākiem ierobežojumiem juridiskām personām tās izmantošanā. Piemēram, nosakot lielāku attālumu salūtu ierīkošanas vietai no ārstniecības iestādēm, pansionātiem, skolām, bērnudārziem, dažādām iestādēm, kā arī no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem un ūdens tilpnēm.

“Domāju, ka likumā vajadzētu paredzēt, ja no salūtu ierīkošanas vietas 1 kilometra rādiusā atrodas kāda no augstāk minētajām vietām, salūtu varētu atļaut tikai iepriekš to rakstiski saskaņojot ar šo vietu pārstāvjiem un konkrēto pašvaldību,” uzskata E.Tavars.