Rīgas domnieki šodien turpināja aizvadītajā nedēļā sākto Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdi, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija par Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāja Jakrina atstādināšanu no amata.

Kā ziņotājs šajā jautājumā bija deputāts Vilnis Ķirsis (V), kurš savu priekšlikumu pamatoja ar Valsts kontroles (VK) atzinumu par Rīgas satiksmes infrastruktūras izturēšanas tēriņiem.

"Rīgas ielas brūk, sabiedriskais transports tiek izmantots arvien mazāk. VK ziņojumā teikts, ka pašvaldība attīstot satiksmes infrastruktūru ir rīkojusies neefektīvi un neatbilstoši. Trūkst risinājumu esošajām problēmām un ir vairāki citi trūkumi. Taču pats Jakrins vairāk nodarbojas ar politiku un uzstājas medijos, sakot, ka pie vainas ir laikapstākļi vai finansējums, taču iedotā nauda nemaz netiek apgūta," kritizēja Ķirsis.

Ķirsis pārmeta, ka, redzot traģisko ielu stāvokli, departamenta vadītājs joprojām neprasot papildus naudu ielu remontiem. "Viss, ko mēs dzirdam - rīdzinieki paši ir vainīgi. Un ar šādu attieksmi nekādas izmaiņas nav gaidāmas," pauda deputāts.

Deputāts Vadims Faļkovs (S) gan gribēja precizēt, ar kādu pamatojumu Jakrins būtu atstādināms un par ko no revīzijā teiktā viņš ir atbildīgs. "Ja jūs neredzat to visu izejot uz ielām un iebraucot bedrēs, tad VK jau nu gan vajadzētu ticēt. No 11 mērķiem sasniegti ir divi. Un Jakrins ir departamenta vadītājs. Tikai aklais neredz problēmas Rīgas satiksmes infrastruktūras jautājumos," pamatoja Ķirsis. Faļkovs uz to atbildēja, ka tas tik un tā neļaujot saprast, uz kāda pamata ierēdnis būtu atstādināms.

Aizstāvot departamenta vadītāju, domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S) atgādināja, ka divas vasaras pēc kārtas "visi lamāja Jakrinu, ka ir tik daudz remontu, ka nevar pārvietoties un tagad esot slikti, ka remontu ir par maz". "Jakrins kopā ar kolēģiem tagad tērē laiku mums te skaidrojoties, nevis strādājot, taču viņi jau ir noorganizējuši Salu tilta remontu un arī Deglava tilts tūdaļ būs pabeigts. Ja viņš paprasītu mums miljardu remontiem, mēs pirmie prasītu - kā viņš vienlaicīgi iedomājies remontēt visu Rīgu un kas notiks ar satiksmes plūsmu. Visu vienā reizē nevar salabot," sacīja Ušakovs.

Tāpat viņš paslavēja, ka pirms pāris gadiem visi sūdzējušies par Krišjāņa Valdemāra un Brīvības ielu stāvokli, taču tagad tas viss esot salabots.

Deputāts Viesturs Zeps (LA) rosināja mēru organizēt atklātu konkursu uz departamenta direktora amatu, vienlaikus izvērtējot arī Jakrina paveiktos un nepaveiktos darbus, taču viņa priekšlikums atbalstīts netika.

Kā ziņots, Valsts kontrole savā revīzijā konstatējusi, ka 2016.gadā un 2017.gadā Rīgas transporta nozares attīstībai kopumā bija pieejami 441 miljoni eiro, no kuriem liela daļa iztērēta nelietderīgi.

Savukārt līdz ar biežām gaisa temperatūras svārstībām pēdējās dienās ievērojami pasliktinājies Rīgas ielu stāvoklis un uz brauktuvēm izveidojušās dziļas bedres, kurās daudzi autovadītāji sabojājuši savus spēkratus.

Jakrins iepriekš pauda, ka, neraugoties uz līdzekļu trūkumu, ik gadu Rīgas ielās līdz martam visas bedres ir aizlāpītas. Pēc viņa teiktā, ik gadu bedru lāpīšanai Rīgas ielās tiek iztērēti aptuveni divi miljoni eiro, taču, lai pēc iespējas ātrāk uzlabotu ielu kopējo stāvokli galvaspilsētā, šim mērķim vajadzētu atvēlēt vismaz septiņus līdz astoņus miljonus eiro gadā.