Pilsētas domes priekšsēdētājs atgādināja, ka uzņēmums siltumu lielākoties ražo no šķeldas, izmantojot arī kūdru un dabasgāzi. "Esam pateicīgi "Fortum", ka uzņēmums meklē jaunus tehnoloģiskus risinājumus, lai siltums būtu pieejams par pieņemamām cenām," klāstīja Rāviņš.

Viņaprāt, siltumapgādes uzņēmuma ideja ir atbalstāma, jo atkritumu tiek saražots daudz, tiek nodrošināta atkritumu šķirošana, tāpēc "process ir jāturpina".

"Fortum Latvia" valdes priekšsēdētājs Andris Vanags pasākumā informēja, ka no atkritumiem ražoto kurināmo plānots sajaukt ar šķeldu, un jaunā kurināmā veids varētu veidot apmēram 30% no visa kurināmā apjoma. Uzņēmuma vadītājs skaidroja arī, ka līdzīgas uzņēmuma iekārtas jau darbojas Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, Polijā, Somijā un Lietuvā, un dažās no tām tiek dedzināti arī bīstamie atkritumi.

Vanags skaidroja, ka jauna kurtuve uzņēmumam nebūs nepieciešama, taču paredzēts izbūvēt kurināmā pieņemšanas vietu. Uzņēmuma pārstāvis noraidīja klātesošo iedzīvotāju bažas, ka kurināmais varētu radīt nepatīkamas smakas.

Sapulcē uzņēmuma pārstāvji mēģināja arī kliedēt pārmetumus, ka vietējie uzņēmumu nespēs nodrošināt pietiekamu kurināmā daudzumu.

Plānots, ka kurināmā diversifikāciju "Fortum Latvia" veiks divu gadu laikā, bet plānoto investīciju apjoms būs zināms pēc ietekmes uz vidi procedūras noslēguma.

Sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā piedalījās ap 40 cilvēku, tostarp vairāki Jelgavas domes deputāti, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis, biedrības "Jelgavas attīstībai" pārstāvji.

Jau vēstīts, ka janvāra sākumā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vides novērtējuma procedūras nepieciešamību "Fortum Latvia" projektam.

Gada laikā uzņēmumā koģenerācijas stacijā saražo 340 GWh enerģijas. Pašlaik kā kurināmais tiek izmantota biomasa - 170 000 tonnas gadā, kūdra - 15 000 tonnas gadā, kā arī dabasgāze - 1,1 miljons kubikmetru gadā.

Veicot kurināmā diversifikāciju, līdzsadedzinot arī speciāli šķirotu un sagatavotu no atkritumiem iegūtu kurināmo - 30 000 tonnas gadā - plānots, ka saražotais enerģijas daudzums palielināsies par 35%, veidojot 460 GWh enerģijas. Gadījumā, kad no atkritumiem iegūtā kurināmā apjoms nav pietiekošs, lai saražotu noteikto enerģijas apjomu, plānots palielināt arī biomasas daudzumu - līdz 220 000 tonnām gadā, kas nepieciešamības gadījumā varētu aizstāt citus kurināmā veidus.

Pašlaik "Fortum Latvia" koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 73A jau ir uzstādīta sadedzināšanas iekārta, kas nodrošina dūmgāzu karsēšanu virs 850 grādiem vismaz divas sekundes, kas ir obligāta prasība, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu sadedzināšanas procesu. Drošības nolūkos kā alternatīvu dabasgāzei ir paredzēts izmantot dīzeļdegvielu līdz 45 tonnām gadā.