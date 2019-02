Sabiedrībā pazīstami cilvēki vienojas pilsoniskā iniciatīvā un aicina virzīt Levitu prezidenta amatam

Savukārt Levits aicināts piekrist kandidēt šim amatam.

Aicinājumā Saeimas deputātiem uzsvērts, ka Levits ir augstas raudzes profesionālis, par kura stāju fundamentālo vērtību jautājumos un viedokļa neatkarību nav šaubu un kurš ilgstoši ir devis ievērojamu pienesumu Latvijas valsts attīstībai.

Aicinājumu parakstījuši Georgs Andrejevs, Normunds Bergs, Juris Cālītis, Lidija Doroņina-Lasmane, Zaiga Gaile, Uģis Gruntmanis, Alvis Hermanis, Nora Ikstena, Dainis Īvāns, Viesturs Kairišs, Andris Kronbergs, Mārtiņš Ķibilds, Veronika Krūmiņa, Lauris Liepa, Dāvis Sīmanis, Inna Šteinbuka, Edgars Vērpe, Anna Viduleja, Andris Vilks, Māra Zālīte, Vilis Vītols, Anna Žīgure u.c. vairāk nekā 100 dažādu jomu pārstāvji.

Rakstniece Māra Zālīte atzina, ka, salīdzinot ar daudzo gadu rēnajiem un bezcerīgajiem prezidentūras gadiem, Levita kandidatūra ir kā spoža zvaigzne.

"Spīdums, kas šai zvaigznei piemīt, ceļas no dziļas inteliģences, no izcilas izpratnes par Latvijas vietu un lomu Eiropas un pasaules kontekstā. No spējas, un tas ir tik svarīgi, brīvi komunicēt četrās svešvalodās - angļu, vācu, franču un krievu. Latvijai ir ļoti nepieciešama zvaigzne, kas apspīd mūsu valsts tumšos beztiesiskos kaktus, un to Levits spēs, būdams augsti kvalificēts jurists. Tieši Levits lika juridiskos pamatus Latvijas valsts atjaunošanai, un visus šos gadus viņš ir bijis ciešā sasaistē ar Latviju. Mana pārliecība ir, ka viņš spētu visus putnus, kam nošļukuši knābji, ar savu lielo ticību Latvijas valstij un latviešu nācijai atkalt celt spārnos," pauda Zālīte.

Uzņēmējs Normunds Bergs pauda, ka viņš ir noilgojies pēc prezidenta, kas spēj redzēt un domāt globālās kategorijās, kas runā par mākslīgo intelektu, pamattiesībām uz humāno kontaktu, klimata maiņu un citiem riskiem, kas vistiešākā veidā mūs ietekmē jau tagad.

Aicinājumā uzsvērts, ka Levits ir Eiropas līmenī pazīstama un cienīta personība. Viņš iemieso saskaņu starp Latvijas kā nacionālas valsts un Eiropas kopējām vērtībām, vienmēr ir aizstāvējis Satversmes pamatprincipus, iestājies par atvērtu, modernu, savu valodu un kultūru cienošu Latvijas valsti Eiropas valstu saimē. Turklāt Levits tika ievēlēts par "Gada Eiropas cilvēku Latvijā 2018".

Biedrības "Par izcilu Latvijas Valsts prezidentu" valdes priekšsēdētājs Aldis Austers uzsvēra, ka Levits savā vairāk nekā 30 gadus ilgajā profesionālajā dzīvē vienmēr rūpējies par Latvijas valsts vērtībām.

"Viņš kā cilvēks un reizē profesionālis jau šodien bauda plašu tautas cieņu un atpazīstamību. Mēs uzskatām, ka Levita kungs būtu izcils Valsts prezidents, kurš spētu pārstāvēt un aizstāvēt Satversmē ierakstītās Latvijas valsts pamatvērtības - latviskumu, eiropeiskumu, demokrātiskumu un tiesiskumu. Ar savām domām un darbiem viņš ir pārliecinoši parādījis, kā šīs četras vērtības darbojas un ka tās mūsu valstī nevar pastāvēt viena bez otras. Ja Levits piekristu kandidēt, viņš būtu redzamākais un cilvēkiem saprotamākais pretendents uz Valsts prezidenta amatu," sacīja Austers.

Jau ziņots, ka valdošās koalīcijas partijas cer līdz 15.aprīlim vienoties par kopīgu kandidātu Valsts prezidenta amatam, žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Kariņš pēc koalīcijas partiju iknedēļas sanāksmes sacīja, ka politiķi vienojušies par kritērijiem, kādiem jāatbilst prezidenta amata kandidātiem, proti, ka kandidātam jābūt ar nevainojamu reputāciju, spējīgam pārstāvēt Latviju starptautiski, labi jāizprot demokrātija, jābūt redzējumam par valsts ekonomisko attīstību un nācijas attīstību.