Pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" ar privāto uzņēmumu RMS ir noslēgusi līgumu par paaugstināta komforta pasažieru pārvadājumiem Rīgas pilsētā. Mākslīga pārvadāto personu ar invaliditāti skaita palielināšana ļautu privātajam uzņēmumam nepelnīti saņemt lielāku valsts dotāciju par šīs kategorijas personu pārvadāšanu bez maksas.

Kā skaidroja raidījums, Latvijā personām ar invaliditāti sabiedriskajā transportā nav jāpērk biļetes, jo par viņiem maksā valsts. Pagājušajā gadā tam bija nepieciešami 18 miljoni eiro, kuriem puse tika Rīgai, bet divus miljonus saņēma RMS.

Autotransporta direkcija izprasījusi no RMS datus par pērn pārvadātajiem pasažieriem un uzņēmums atbildējis, ka 2018.gadā tas pārvadājis 11,8 miljonus pasažieru, no kuriem 14% ir bijuši ar invaliditāti, tātad viņiem biļetes apmaksājusi valsts. Kā vēstīja raidījums, no minētajiem datiem izriet, ka RMS pārvadāto personu ar invaliditāti īpatsvars ir bijis 3-5 reizes lielāks nekā citiem pārvadātājiem. Autotransporta direkcija solījusi pārbaudīt, vai ar šiem datiem uzņēmums nav krāpies.

2017.gadā RMS pārvadāto personu ar invaliditāti proporcija, pēc paša uzņēmuma sniegtās informācijas, bijusi vēl lielāka - aptuveni 17%. Tikmēr Autotransporta direkcijā apgalvo, ka vidēji valstī no sabiedriskā transporta pasažieriem personu ar invaliditāti īpatsvars ir 2-6%, bet, piemēram, pašvaldības uzņēmumā "Rīgas satiksme" - 4%.

Autotransporta direkcijas vadītājs Kristians Godiņš "Nekā personīga" sacīja, ka gadījumā, ja radīsies pamats aizdomām, ka RMS veic krāpnieciskas darbības, tad tiks ieturētas dotāciju izmaksas. "Ja tās aizdomas pierādīsies, tad no mūsu puses būs arī sankcijas pret Rīgas domi kā līguma partneri," piebilda Godiņš.

RMS raidījumam apgalvoja, ka personu ar invaliditāti proporcijas lielā atšķirība no "Rīgas satiksmes" izskaidrojama ar to, ka "Rīgas satiksme" nepietiekami kontrolē savus pasažierus - personalizēto e-talonu īpašnieki nereģistrē savus braucienus, bet citas personas ar invaliditāti vadītājam neprasa izdrukāt tā saucamo nulles biļeti. Turpretim minibusā iekāpšana ir pa vienām durvīm, tāpēc reģistrēti tiekot visi pasažieri ar invaliditāti. Turklāt, pēc RMS paustā, personas ar invaliditāti ļoti labprāt pārvietojas ar "mikriņiem", īpaši tāpēc, ka uzņēmums katrā maršrutā nodrošina cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgotu minibusu ar zemo grīdu.

RMS sniegtie dati par pārvadātajām personām ar invaliditāti pārsteiguši arī "Rīgas satiksmes" valdes priekšsēdētāju Anriju Matīsu. "Pirmais ko mēs darīsim, mēs runāsim, kā tas tā nākas, kā tas ir iespējams. (..) Bet, ja viņi [RMS sniegtie dati] atšķiras trīs reizes, tad tur kaut kas noteikti būtu jādara. Domāsim, kādā veidā šo situāciju kontrolēt," solīja Matīss.

RMS tiesības pārvadāt pasažierus ar minibusiem ieguva 2012.gadā. Pagājušajā gadā līgums ar šo firmu tika pagarināts uz astoņiem gadiem. Uzņēmumu vada Vitālijs Komars, bet tā patiesais labuma guvējs ir Rīgas domes valdošajā koalīcijā ietilpstošās partijas "Gods kalpot Rīgai" biedrs Aleksandrs Brandavs, kurš figurē arī citos uzņēmumos, kas sadarbojas ar Rīgas pašvaldību. Tai skaitā Brandavs ir SIA "Rīgas karte" valdes loceklis, bet tieši šis uzņēmums kontrolē braucienu uzskaiti galvaspilsētas sabiedriskajā transportā.

Brandava 2017.gada amatpersonas deklarācijā norādīts, ka viņam pieder māja un zeme Rīgā, kā arī trīs zemes gabali Rojas novadā. Bankās viņam uzkrāti 830 000 eiro, bet aizdevumos viņš izsniedzis 1,3 miljonus eiro. Lielākās atlīdzības Brandavs saņem no SIA "Rīgas karte" - 147 000 eiro gadā, kamēr "Rīgas satiksmē" viņam alga bijusi 31 000 eiro. Brandavam pieder kapitāla daļas sešos uzņēmumos Krievijā, Maltā un Latvijā, atsaucoties uz viņa deklarāciju, vēstīja "Nekā personīga".