Jauni zēni Vircavā no ugunsgrēka pārņemtas mājas iznesa sirmgalvi un saņem pateicību par drosmi

14 gadus vecais Daniels un 17 gadus vecais Edžus traģēdiju novērsa septembrī, kad kādā no daudzdzīvokļu nama „Roķi” dzīvokļiem, kur mīt divi pensionāri, bija izcēlies ugunsgrēks. Daniels, atgriežoties mājās no skolas, uz ielas sajuta dūmus un nekavējoties skrēja pie mammas, lai pastāstītu par notikušo. Viņi metās uz otro stāvu, lai saprastu, kas notiek, – dzīvoklī bija izcēlies ugunsgrēks, kuru pašas spēkiem centās novērst pēc tam izglābtā vīrieša sieva. Saistībā ar kustību traucējumiem kaimiņienes vīrs pats nevarēja izkļūt no piedūmotā dzīvokļa. Nedz Danielam, nedz viņa mammai nepietika spēka, lai iznestu sirmgalvi no dzīvokļa, tādēļ Daniels, saprazdams, ka paši galā netiks, steidzās pēc palīdzības. Kāpņu telpā viņš sastapa savu brālēnu Edžu, un puiši devās iekšā piedūmotajā dzīvoklī. Atklātas liesmas jaunieši neesot redzējuši, bet dūmu mutuļi kā migla aizsedza skatu, lidoja kvēpi un smirdēja pēc dūmiem. Edžum piedūmotajā dzīvoklī izdevās atrast vīrieti un iznest viņu ārā. Pa to laiku jau kāds bija izsaucis neatliekamo medicīnisko palīdzību un ugunsdzēsējus. Abus puišus pārbaudīja mediķi – ar viņiem viss bija kārtībā. Savukārt kaimiņš un Daniela mamma, kura dzīvoklī bija iesteigusies pirmā, nonāca slimnīcā, jo bija saindējušies ar dūmiem, rakstīts Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā.

„Esam pārsteigti, ka apkārtējiem šķiet – esam izdarījuši ko iespaidīgu. Piedalīšanās «Latvijas lepnumā» mūs saviļņoja, un tagad pateicība no pašvaldības – tas ir forši. Protams, jūtamies pagodināti par mums izrādīto cieņu, bet uzskatām, ka šādā situācijā ikviens būtu rīkojies līdzīgi. Tagad, atskatoties uz notikušo, saprotam, ka esam rīkojušies pārgalvīgi. Skolā stundās un dažādās nodarbībās ir runāts par to, kā jārīkojas ekstrēmās situācijās, – vienmēr sākotnēji jādomā par savu drošību, tomēr, redzot, ka cilvēki nonākuši nelaimē, šis fakts novirzās otrajā plānā,” papildinot viens otru, notikušo komentē Daniels un Edžus.

„Abi jaunieši pagasta ļaudīm, protams, ir zināmi. Daniels mācās Vircavas vidusskolas 8. klasē, savukārt Edžus – par automehāniķi Jelgavas tehnikumā. Abi puiši ir radinieki – brālēni. Viņi ikdienā ir ļoti komunikabli, izpalīdzīgi un atvērti jaunieši. No mūsu skolas skolotājiem dzirdēju, ka Daniels saviem klasesbiedriem un skolotājiem nemaz nav stāstījis par notikušo, jo savu rīcību uztvēris kā pašsaprotamu. Par notikušo zēna klase uzzinājusi vien no apkārtējo runām,» stāsta Vircavas pagasta pārvaldes vadītāja Rita Borščevska.

Abu jauniešu drosmīgā rīcība nav palikusi nepamanīta arī visas Latvijas mērogā – Danielam un Edžum pasākumā «Latvijas lepnums» gadu mijā tika piešķirta godalga nominācijā «Glābēji».